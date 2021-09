iPhone 12 et iPhone 13 : le guide ultime des différences entre les smartphones d’Apple

Faut-il acheter un iPhone 12 (mini) ou un iPhone 13 (mini) ? C'est un choix difficile. Voici tous les éléments, à notre disposition, pour vous aider à choisir.

Apple n’a jamais eu une gamme aussi large d’iPhone. L’iPhone 11, l’iPhone SE, l’iPhone 12… sont toujours en vente alors que les iPhone 13 et 13 Pro sont arrivés. Les différences entre les deux dernières générations d’iPhone ne sont pas aussi importantes que l’on pouvait l’espérer, il semble donc plutôt logique vous hésitiez entre un iPhone 12 (mini) et un iPhone 13 (mini). Voici tout ce que vous devez savoir avant de craquer.

Si vous avez loupé la keynote d’Apple, vous pourrez retrouver l’ensemble des nouveautés dans notre récapitulatif.

De gros changements pour les caméras

Vous ne rêvez pas, si on compare les données des fiches techniques officielles des caméras arrière des iPhone 12 et 13… ce sont les mêmes chiffres.

iPhone 13 iPhone 12 Capteur grand-angle 12 mégapixels 12 mégapixels Objectif grand-angle Ouverture ƒ/1,6 Ouverture ƒ/1,6 Capteur ultra grand-angle 12 mégapixels 12 mégapixels Objectif ultra grand-angle Ouverture ƒ/2,4 Ouverture ƒ/2,4

Néanmoins, si vous regardez bien les visuels ci-dessous, vous remarquerez que ces caméras sont désormais disposées en diagonale dans la bosse du module caméra. Ce changement n’est pas anodin.

Les caméras ont toujours un capteur de 12 mégapixels, mais ils ont désormais des photosites de 1,7 µm sur la caméra principale (1,9 µm sur la version Pro). En résumé, Apple a augmenté la taille du capteur. La taille du capteur est un facteur clé de la qualité de l’image, car, avec l’ouverture de l’objectif, elle détermine la quantité de lumière que l’appareil photo est capable de capturer. Plus il y a de lumière, moins il y a de bruit et de flou. À titre comparaison, l’iPhone 12 utilise un capteur principal de 12 mégapixels de 1/1,76 pouce avec photosites de 1,4 µm.

Notez que pour l’iPhone 13, Apple n’a pas dévoilé la taille du capteur. Apple indique un capteur « 47 % plus grand » – sans pour autant dévoiler la taille réelle du capteur.

De plus, Apple a ajouté la stabilisation d’image optique par déplacement du capteur (IBIS), une fonctionnalité vue pour la première fois sur le 12 Pro Max. Cette technologie empruntée aux reflex numériques confère une meilleure stabilité au capteur grand-angle des iPhone 13 et 13 mini, compensant de manière plus efficace les gestes amples et brusques de l’utilisateur. Il devient ainsi possible de déclencher plus longuement à sensibilité équivalente, autrement dit de capter davantage de lumière sans augmenter le bruit.

On ne sait pas exactement quelles modifications matérielles Apple ont été apportées à l’appareil photo ultra grand-angle de l’iPhone 13. Apple explique simplement qu’elle dispose d’un capteur plus rapide qui révèle plus de détails dans les zones sombres de vos photos.

Apple a introduit la quatrième génération de son système Smart HDR. Ce dernier doit offrir un rendu plus fidèle des couleurs et des contrastes, même en cas de forte dynamique. Et enfin, on retrouve une nouvelle fonctionnalité baptisée « Styles photographiques ». Vous disposez toujours de plusieurs styles de base (standard, couleurs vibrantes, contrastes élevés, couleurs chaudes), mais vous pouvez ensuite personnaliser ces différents styles. Des réglages que vous pourrez sauvegarder par la suite.

Un mode portrait en vidéo

Le mode portrait, nommé mode cinématique par Apple, s’applique désormais à la vidéo : HDR Dolby Vision, jusqu’en 4K à 60 i/s. Comme le mode portrait en photo, vous pouvez désormais définir la zone de focus automatiquement ou manuellement, à la volée ou a posteriori, afin de donner plus d’importance à un sujet (humain, animal ou objet). C’est un mode très exigeant en puissance qui profite de la photographie informatisée.

Une encoche au régime et une luminosité qui augmente

Apple n’a toujours pas utilisé une technologie pour remplacer son encoche qui loge les capteurs nécessaires à Face ID, sa technologie de reconnaissance faciale. En attendant, pour la première fois depuis l’iPhone X, l’encoche a subi un petit régime. L’écran occupe donc une part plus importante de leur façade, du fait que l’encoche est 20 % plus petite.

Concernant les performances de cet écran, notons que la maximale est désormais de 800 nits en mode standard (contre 625 nits sur l’iPhone 12) avec un pic de luminosité maximale de 1 200 nits en HDR (inchangé par rapport à l’iPhone 12). Pour le reste, il s’agit toujours d’un écran Oled bloqué à 60 Hz. Alors que les Pro profitent de ProMotion qui permet de modifier le taux de rafraîchissement avec une amplitude allant de 10 à 120 Hz.

Deux fois plus de stockage pour le modèle le moins cher

Apple a doublé le stockage de l’iPhone 13, la configuration de base propose 128 Go. La différence de prix entre l’iPhone 12 128 Go et l’iPhone 13 128 Go n’est que de 40 euros…

64 Go 128 Go 256 Go 512 Go iPhone 12 809 euros 859 euros 979 euros - iPhone 12 mini 689 euros 739 euros 859 euros - iPhone 13 - 909 euros 1029 euros 1259 euros iPhone 13 mini 809 euros 929 euros 1159 euros

N’hésitez à consulter nos comparateurs de prix (plus bas dans le dossier), les commerçants en ligne peuvent vous faire économiser quelques euros.

Une autonomie améliorée

Pas de changement de la charge rapide filaire (toujours à 20 W), toujours de la charge sans fil MagSafe (15 W / 7,5 W)… Heureusement, Apple a apporté une amélioration à l’autonomie. L’iPhone 13 mini assurerait 1 h 30 d’autonomie en plus par rapport au 12 mini, tandis que l’iPhone 13 ajouterait 2 h 30 par rapport à l’iPhone 12. Comme à son habitude, Apple ne communique pas la capacité des batteries néanmoins… elles sont plus grosses que les anciennes.

En effet, les nouveaux iPhone 13 sont plus épais et plus lourds que les iPhone 12.

Un nouveau coloris

Les iPhone 13 sont disponibles en rouge, blanc (lumière stellaire), minuit, bleu et rose. Le nouveau coloris est le rose qui remplace le coloris vert de la génération précédente. On notera également l’absence du coloris mauve qui avait été lancé plus tard.

Pour rappel, les iPhone 12 sont disponibles en noir, blanc, rouge, vert, bleu et mauve.

Pas de gros écart de performances attendu

Ce n’est pas une surprise, l’iPhone 13 bénéficie du nouveau SoC Apple A15 Bionic. Mais… Apple n’a pas fournit pas de comparaison avec son prédécesseur, l’A14 Bionic. Force est de constater que les deux puces doivent être très similaires.

Pour les détails, l’A15 Bionic embarque 15 milliards de transistors et un moteur neuronal à 16 cœurs capable d’effectuer 15 800 milliards d’opérations par seconde. Sur l’A14, le nombre de transistors est de 11,8 milliards, avec le même moteur neuronal à 16 cœurs qui exécute cette fois-ci 11 000 milliards d’opérations par seconde.

Faut-il acheter l’iPhone 12 ou l’iPhone 13 ?

iPhone 13 mini vs iPhone 12 mini

Si vous comptez acheter un modèle mini, notre conseil est de plutôt vous diriger vers l’iPhone 13 mini. Pourquoi ? L’autonomie est le principal défaut de l’iPhone 12 mini, cela peut être rédhibitoire pour beaucoup d’entre vous. Elle est vraiment trop juste au quotidien sur le 12 mini.

iPhone 13 vs iPhone 12

Si vous hésitez entre l’iPhone 13 et le 12… les différences ne sont pas importantes entre les deux générations d’iPhone. Finalement, votre choix dépendra essentiellement du prix que vous êtes prêts à mettre dans votre nouveau téléphone. Les quelques dizaines d’euros de différence ne pèsent pas le même poids chez tout le monde. Avec un iPhone 11 à 589 euros dans les parages, c’est un dilemme cornélien qui s’offre à vous.