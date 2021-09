Xiaomi Redmi 10 lancé en France : déjà un cador sous les 200 euros

Xiaomi annonce le lancement officiel du Redmi 10, son nouveau smartphone entrée de gamme qui vient frapper un grand coup avec une solide fiche technique pour moins de 200 euros.

Mi-août, un communiqué publié par erreur sur le blog de Xiaomi révélait une grande partie des caractéristiques techniques relatives au Redmi 10. Cette petite bourde avait tué le suspens avant l’heure, et laissait présager un téléphone entrée de gamme fidèle à la philosophie du constructeur chinois : le meilleur rapport qualité/prix possible.

Une fiche technique impressionnante

Ce modèle ne déroge pas à la règle et impressionne par sa fiche technique, qu’il faut bien évidemment remettre en perspective avec le prix final. Et c’est là que Xiaomi fait fort : pour moins de 200 euros, voici la liste des caractéristiques attribuées à cette bête qui vient dicter sa règle sur l’entrée de gamme.

Écran : 6,5 pouces, FHD+

Taux de rafraîchissement : 90 Hz adaptatif

Dimensions : 161,95 x 75,53 x 8,92 mm

Poids : 181 grammes

Quadruple appareil photo : capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) ; ultra grand-angle de 8 mégapixels (120°, f/2,4) ; capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) ; capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur frontal de 8 mégapixels (f/2,0) ;

Processeur : MediaTek Helio G88 ;

Batterie de 5000 mAh (supportant 18 W) ;

Chargeur fourni de 22,5 W ;

MIUI 12.5 et Android 11 ;

Lecteur d’empreintes digitales ;

Prise jack 3,5 mm ;

Pour couronner le tout, le Redmi 10 embarque avec lui des haut-parleurs stéréo — rares sur ce segment — ainsi qu’une puce NFC pour les titres de transport dématérialisés et les paiements sans contact. Une microSD peut également être insérée pour étendre le stockage jusqu’à 512 Go. Difficile de faire plus complet.

Le Xiaomi Redmi 10 est décliné en trois coloris : Gris Carbone et Blanc Galet avec une finition matte classique, et un Bleu Marine brillant et texturé. Il est dès aujourd’hui disponible chez les revendeurs agréés et les Xiaomi Store, à partir de 179 euros en configuration 4 + 64 Go. Une version 4 + 128 Go est aussi au menu (prix à venir).

Du 20 au 30 septembre 2021, le Redmi 10 bénéficie d’une réduction respective de 20 et 30 euros selon leur configuration.