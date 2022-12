Ce smartphone Xiaomi à moins de 150 € est le parfait cadeau de Noël pour votre ado

Xiaomi s'est fait un nom sur le marché des smartphones en proposant des produits avec d'excellents rapports qualité/prix. Le constructeur chinois se montre très agressif sur les modèles d'entrée de gamme. Cela se vérifie avec le Xiaomi Redmi 10 qui est actuellement en promotion sur Cdiscount. Au lieu de 179 euros, vous l'aurez à 149 euros.

Bien que le Xiaomi Redmi 10 date de 2021, ce smartphone n’en reste pas une affaire compte tenu de ses caractéristiques par rapport à son prix avantageux proposé aujourd’hui. Effectivement, dans l’entrée de gamme, ce modèle reste excellent en 2022. Vous pouvez l’acquérir en ce moment avec une réduction faisant passer le tarif sous les 150 euros.

Le Xiaomi Redmi 10 en bref

Taux de rafraichissement à 90 Hz

Excellente autonomie

Haut-parleurs stéréo

Au lieu de 179 euros habituellement, le Xiaomi Redmi 10 (4 + 64 Go) est maintenant disponible en promotion à 149 euros chez Cdiscount. Notez que la livraison est garantie avant Noël.

Un design bien travaillé

N’attendez pas une finition bâclée du Xiaomi Redmi 10 sous prétexte que c’est un modèle d’entrée de gamme. Au contraire, le constructeur chinois l’a soigné pour ressembler à s’y méprendre à un smartphone de milieu de gamme. Si l’ergonomie est correcte, Xiaomi surprend agréablement avec une dalle LCD IPS d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels pour une densité de 405 ppp. C’est surtout le taux de rafraichissement à 90 Hz qui impressionne avec ce smartphone.

Le Redmi 10 est animé par la puce Helio G88 qui s’illustre par sa polyvalence. Le modèle actuellement en promotion est de couleur bleu avec la configuration 4 Go de RAM et 64 Go de ROM extensible via microSD. Il y a du WiFi et du Bluetooth 5.1. C’est assez pour de la navigation, du streaming ou pour ouvrir vos applications.

Mieux que l’entrée de gamme

Le Xiaomi Redmi 10 a 75,53 x 161,95 x 8,92 mm de dimensions pour un poids de 181 grammes. C’est dans le standard actuel de sa catégorie. La batterie de 5 000 mAh vous permet de tenir facilement une demi-journée. Le smartphone est livré avec un chargeur de 22,5 W qui mettra deux heures pour être complètement rechargé. Pour sa fourchette de prix, il s’en sort bien.

Xiaomi a fait un effort sur la partie photo. Pas moins de quatre capteurs photo équipent ce module. Si le module photo frontal est de 8 Mpx, ce sera du 50 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx pour les capteurs dorsaux. Il n’égalise pas les meilleurs photophones du marché, mais si les bonnes conditions sont réunies, il arrive à proposer des clichés corrects.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi 10.

