Xiaomi Redmi 10 : son design chercherait à faire oublier son petit prix

La pêche aux infos s'ouvre déjà autour du Xiaomi Redmi 10. Le smartphone d'entrée de gamme a été aperçu sur le site d'un revendeur singapourien, avec quelques rendus et caractéristiques supposées en bonus.

La première moitié de l’année 2021 de Xiaomi a déjà été très mouvementée du côté des sorties de nouveaux smartphones. Toutefois, la marque va très certainement revenir à l’assaut sur le second semestre avec quelques nouvelles références. Parmi celles-ci se trouve notamment le Xiaomi Redmi 10 sur le segment de l’entrée de gamme.

Même si on ne l’attend pas avant plusieurs mois en Europe, le Redmi 10 fait déjà parler de lui. Le blog TechBoilers affirme avoir repéré le téléphone référencé sur le site d’un revendeur de Singapour. Ce dernier a depuis dépublié les pages concernées, mais c’était tout de même l’occasion de découvrir le design supposé du téléphone ainsi que quelques caractéristiques qu’il faut évidemment considérer avec des pincettes.

Un petit air de Mi 10 Ultra

Côté esthétique : on remarque surtout que le dos du Xiaomi Redmi 10 embarquerait un imposant module photo au format rectangulaire. On y aperçoit quatre objectifs et un flash. Si le bloc ici n’est pas aussi incongru que celui du Mi 11 Ultra, il fait penser à un modèle un peu plus ancien, le Mi 10 Ultra — jamais lancé en France.

Habituellement, les smartphones à petit prix ne mettent pas autant en avant leur module photo dorsal. Le Xiaomi Redmi 10, avec ce design, pourrait donner l’impression qu’il est très bon en photo et séduire son public. L’aspect entrée de gamme se ressentirait plutôt au niveau du plastique qui recouvrirait la face arrière. Aussi, dans les rendus, on peut voir que l’écran à l’avant est frappé d’un poinçon.

Xiaomi Redmi 10 // Source : TechBoilers Xiaomi Redmi 10 // Source : TechBoilers

Pour le reste, il faudrait s’attendre à des dimensions de 162 x 75,3 x 8,95 mm et à une dalle Full HD+ — a priori LCD — de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour la photo, le capteur principal profiterait d’une définition de 50 mégapixels tandis que la caméra des selfies s’appuierait sur 16 mégapixels.

Un petit prix en perspective

Un SoC Helio G88 de MediaTek est aussi évoqué et serait secondé de 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Une batterie de 5000 mAh rechargeable avec un bloc de 18 W s’inviterait à la fête.

Le Xiaomi Redmi 10 devrait être vendu à 249 dollars de Singapour, ce qui équivaut à environ 156 euros hors taxes. Trois coloris seraient disponibles : gris, blanc et bleu. On ne sait encore rien de la date de lancement du smartphone.