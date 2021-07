MediaTek dépoussière les smartphones d’entrée de gamme avec ses Helio G88 et G96

MediaTek fait avancer son entrée de gamme par petites touches. En cet été 2021, le fabricant taïwanais annonce donc deux nouvelles références abordables : les Helio G88 et G96.

Pas de grandes annonces ni de grand bouleversement pour l’entrée de gamme de MediaTek, qui s’enrichit cette semaine de deux nouveaux SoC taillés pour les smartphones à petits prix. Il faut dire que les Helio G88 et G96 prennent, sans faire de vagues, la place des Helio G85 et G95 dans l’offre du fabricant. À la clé ? Des améliorations liées au support d’affichage, à la connectivité ou encore aux capacités en photo.

Sur le plan des performances, et comme le sous-entendait leur évolution mimine en termes de nomenclature, nous ne devrions malheureusement pas constater de changements notables. Les deux SoC gardent en effet la même base CPU que leurs prédécesseurs.

Helio G96 : c’est lui qui progresse le plus

Commençons par le modèle qui profite des modifications les plus importantes. L’Helio G96 reprend la même partie CPU que le G95, dotée de 2 cœurs hautes performances ARM Cortex-A76 cadencés à 2,05 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 (à 2,00 GHz cette fois) dévolus à l’économie d’énergie. Comme le souligne XDA Developers, le SoC se contente par contre d’un GPU Mali-G57 MC2, en lieu et place de la partie graphique Mali-G76 MC4 de son prédécesseur. Ce downgrade semble avoir pour but de pousser les constructeurs à privilégier les puces Dimensity 700 5G, un peu plus perfectionnées (et probablement plus rentables pour MediaTek).

Le principal intérêt du Helio G96 est toutefois de proposer une prise en charge du rafraîchissement en 120 Hz pour les dalles Full HD+. Le G95 se contentait pour sa part de 90 Hz. Ce support perfectionné est par ailleurs étudié pour prendre en charge tout autant les dalles LCD qu’AMOLED. Côté caméra, l’Helio G96 progresse aussi avec le support de capteurs 105 Mpx (contre 64 Mpx maximum auparavant). On y trouve aussi une connectivité 4G plus rapide (Cat 13) et le support pour le stockage UFS 2.2. L’arrivée du Bluetooth 5.2 est aussi au programme de cette nouvelle puce.

Helio G88 : de la Full HD propulsée à 90 Hz

Pour l’Helio G88, MediaTek a fait simple, très simple. Le SoC reprend exactement le même tandem CPU / GPU que l’Helio G85, mais peut par contre supporter cette année les dalles Full HD+ à 90 Hz (contre HD+ à 90 Hz avec le G85) et exploiter les capteurs de 64 Mpx maximum (contre 48 Mpx jusqu’à présent).

Pour la 4K il faudra par contre repasser, et la vaste majorité des autres spécifications ont par ailleurs été conservées à l’identique. Nous verrons si MediaTek décide d’être plus ambitieux l’année prochaine avec son offre entrée de gamme.