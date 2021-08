Xiaomi Redmi 10 officialisé par erreur : voici toutes ses caractéristiques

Xiaomi a présenté son Redmi 10 un peu trop tôt avant de supprimer le communiqué de son blog. Cela a toutefois suffit pour prendre connaissance des caractéristiques techniques du prochain smartphone entrée de gamme.

Le Xiaomi Redmi 10 vient-il tout juste d’être officialisé ? Oui et non. Concrètement, la marque chinoise a bel et bien publié un communiqué sur son blog pour présenter le nouveau smartphone entrée de gamme. Toutefois, la page en question a été supprimée dans la foulée, laissant entendre qu’elle avait été mise en ligne trop tôt.

Le site Caschy’s blog a ainsi pu récupérer toutes les informations techniques divulguées par le constructeur. Le design du Xiaomi Redmi 10 est fidèle à celui qu’on avait pu apercevoir au détour d’une fuite quelques jours auparavant.

La fiche technique du Xiaomi Redmi 10

Il faut donc compter sur un écran percé par une bulle et un module photo arrière très imposant, dans le coin supérieur gauche, ressemblant beaucoup au bloc du Mi 10 Ultra.

Xiaomi Redmi 10 // Source : Xiaomi Xiaomi Redmi 10 // Source : Xiaomi Xiaomi Redmi 10 // Source : Xiaomi Xiaomi Redmi 10 // Source : Xiaomi

Sinon, voici ce qu’il faut en retenir :

écran Full HD+ de 6,5 pouces, 90 Hz ;

MediaTek Helio G88 ;

4 ou 6 Go de RAM ;

64 ou 128 Go de stockage ;

Quadruple appareil photo : capteur principal de 50 mégapixels ; ultra grand-angle de 8 mégapixels ; capteur avec objectif macro de 2 mégapixels ; capteur de profondeur de 2 mégapixels ;

capteur photo frontal de 8 mégapixels ;

batterie de 5000 mAh (supportant 18 W) ;

chargeur fourni de 22,5 W ;

MIUI 12.5 et Android 11 ;

lecteur d’empreintes latéral ;

prise jack 3,5 mm ;

161,96 x 75,54 x 8,93 mm ;

182 grammes.

Pas encore de prix annoncé

À la fin de son communiqué publié en avance, Xiaomi précise que le téléphone sera mis à disposition sur ses canaux de distribution, sans préciser le tarif. Connaissant cette série de produits, il faut s’attendre à un appareil au bon rapport qualité/prix.