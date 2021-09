Apple iOS 15.1 et iPad OS 15.1 : les riches nouveautés de la beta 1

Pas le temps de trainer, après la sortie d'iOS 15.0, c'est au tour d'iOS 15.1 de commencer ses phases de tests

Le lancement du nouvel iPhone est marqué chaque année par la sortie de la nouvelle version d’iOS. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent télécharger iOS 15 et iPadOS 15 depuis le 20 septembre et profiter de certaines de ses nouveautés annoncées.

Pour d’autres, quand il ne s’agit pas de fonctions exclusives aux nouveaux produits, il faudra attendre iOS 15.1. La firme a en effet pris l’habitude de répartir certaines de ses nouveautés à travers plusieurs mises à jour mineures du système tout au fil de l’année. Dans la nuit du 21 au 22 septembre, Apple a dévoilé la première beta d’iOS 15.1, réservée aux développeurs.

iOS 15.1 Developer Beta 1

Dans iOS 15.1 on retrouve donc certaines nouveautés qu’Apple n’a pas pu intégrer à la version de lancement d’iOS 15. C’est le cas par exemple de la fonction SharePlay.

Cette fonction présentée à la WWDC permet de conjuguer Facetime avec les applications de streaming et d’intégrer au système quelque chose que beaucoup de monde fait : regarder à distance, ensemble, le même contenu vidéo ou audio. En d’autres termes, pouvoir regarder un épisode de la dernière série Apple TV+ à plusieurs, sans être dans la même pièce. Une fonction qui raisonne particulièrement après 2020 forcément.

iOS 15.1 Beta propose aussi le Dolby Atmos et le Lossless Audio, la possibilité pour Siri d’annoncer les appels et quel est le contact qui émet l’appel. Dernière nouveauté : une amélioration du portefeuille d’iOS pour mieux intégrer son carnet de vaccination et pouvoir présenter le pass sanitaire en cas de besoin.