iPadOS 15 : ce qu’il faut savoir avant d’installer la mise à jour sur votre iPad

Présenté à la WWDC, iPadOS 15 est disponible dès ce lundi 20 septembre. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle mise à jour des iPad.

Tout comme iOS sur iPhone, iPadOS a droit à sa mise à jour annuelle majeure. Nouveautés, iPad compatibles, date et heure de déploiement… Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur iPadOS 15.

Quand sort iPadOS 15 et à quelle heure ?

En dévoilant les iPad 9 et iPad mini 6 le 14 septembre dernier, Apple en a profité pour donner les dernières informations concernant iPadOS 15. Cette version qui équipera nativement les deux nouvelles tablettes va être déployée ce lundi 20 septembre 2021 sur les anciens modèles compatibles.

Si la firme de Cupertino n’a pas donné d’heure précise, on la sait réglée comme du papier à musique. Traditionnellement, c’est donc à 19 heures, heure française, que les mises à jour sont disponibles sur les appareils de la marque à la pomme.

Comme d’habitude, on ne saurait que vous conseiller d’attendre un peu avant de lancer la mise à jour. Dans les premières heures, les serveurs sont très souvent saturés et il peut être difficile de télécharger la mise à jour.

Quels iPad sont compatibles avec iPadOS 15 ?

Voici la liste des iPad qui recevront la mise à jour vers iPadOS 15 :

iPad Pro 12,9 pouces (5ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (3ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (2ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (1 re génération)

génération) iPad Pro 12,9 pouces (2ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1 re génération)

génération) iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (8ᵉ génération)

iPad (7ᵉ génération)

iPad (6ᵉ génération)

iPad (5ᵉ génération)

iPad mini (5ᵉ génération)

iPad mini 4

iPad Air (4ᵉ génération)

iPad Air (3ᵉ génération)

iPad Air 2

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Comment installer iPadOS 15 ?

Votre iPad est compatible ? Alors, lançons-nous dans l’installation de cette mise à jour, mais avant tout, pensez à sauvegarder les données de votre iPad (la manipulation est la même que sur iPhone). Bien que le processus est généralement sans danger, nous ne sommes jamais à l’abri d’un problème et vous n’avez certainement pas envie de perdre toutes vos données.

C’est fait ? Alors, allons-y pour installer iPadOS 15 sur votre iPad :

Vérifiez que votre iPad est bien connecté en WiFi de préférence. Cette mise à jour pèse plusieurs giga-octets et pourrait griller votre forfait mobile si vous êtes connecté en 4G… et puis c’est toujours moins énergivore. Rendez-vous dans les réglages de votre iPad, dans l’onglet Général. Cliquez sur Mise à jour logicielle et attendez que votre iPad recherche la dernière version disponible. Un bloc vous invitera alors à télécharger iPadOS 15. Cliquez sur Télécharger et installer et rentrez votre code. Acceptez les conditions générales d’utilisation et attendez. Une fois la mise à jour installée, votre iPad va redémarrer pour l’installer. Il vous suffit d’attendre.

Quelles sont les nouveautés d’iPadOS 15 ?

Voici les quelques nouveautés dont vous pourrez profiter une fois que vous aurez installé iPadOS 15 sur votre tablette.

Le multitâche

Avec iPadOS 15, l’iPad se dote d’un nouveau menu Multitâche pour gérer la dimension des applications. Trois choix s’offrent à vous : plein écran, Slide Over ou Split View. Et même dans certains cas, une fenêtre centrale pour travailler avec plusieurs applications en même temps. Vous pouvez également ouvrir plusieurs fenêtres au sein d’une même app et passer rapidement de l’une à l’autre, un peu comme un système d’onglets sur un navigateur.

De plus, lorsque vous connectez un clavier physique à votre iPad, vous verrez apparaître une liste des raccourcis clavier disponibles. Parce que c’est quand même plus rapide et plus pratique.

Les widgets

Auparavant disponibles uniquement dans des endroits spécifiques, les widgets peuvent désormais être agencés comme bon vous semble sur votre écran d’accueil. L’écran de l’iPad est grand, profitez-en !

Vous trouverez en outre de nouveaux widgets pour les applications natives comme Localiser, Contacts, App Store et Mail.

La prise de notes

Vous n’avez pas de post-it sous la main ? Glissez votre doigt ou votre Pencil vers le haut depuis un coin de l’écran pour faire apparaître une Note rapide. Pratique si une idée vous traverse l’esprit et que vous ne voulez pas l’oublier. Vous pouvez par ailleurs rajouter des éléments contextuels, comme des liens.

Toute l’application Notes s’améliore pour s’articuler autour de cette nouveauté. Vous pouvez par ailleurs attribuer des tags à une note pour la retrouver plus facilement.

Commande universelle

Si vous avez l’habitude de travailler à la fois sur Mac et sur iPad, la commande universelle vous permet de connecter une souris et un clavier à deux appareils : un ordinateur sous macOS Monterey et un iPad sous iPadOS 15. Pratique !

Les nouveautés d’iOS 15

En plus de ces nouveautés dédiées à l’iPad, iPadOS 15 hérite également des nouveautés d’iOS 15 comme le mode concentration, les nouveaux Memojis, les améliorations de FaceTime, les nouveautés de Spotlight, le Live Text, le redesign de Safari, etc.

Pour aller plus loin

iOS 15 sur iPhone : ce qu’il faut savoir avant de l’installer

C’est le moment de donner un coup de neuf à votre iPad !