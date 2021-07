iOS 15 : FaceTime sur Android et Windows fonctionne enfin, voici comment le tester

Et la seconde fois est la bonne, FaceTime fonctionne sur Android et Windows ! Nous avons pu échanger par vidéo entre collègues, quelque soit l'OS utilisé.

La première bêta publique d’iOS 15 (et iPadOS 15) et la seconde bêta privée ont été déployées tout récemment. Nous les avons installées et… surprise, FaceTime est désormais fonctionnel sur Android et PC.

C’était une des premières fonctions que nous avons voulu tester, FaceTime sur Android et Windows. C’est l’arlésienne que l’on attendait, sans savoir si un jour Apple allait y succomber. Malheureusement, le premier test était un échec. Nous avions néanmoins eu quelques informations sur son fonctionnement, les étapes sont relativement simples et claires pour les utilisateurs Android et Windows, il n’y a pas besoin de compte Apple pour en profiter.

Désormais, FaceTime fonctionne sur Android et Windows. Nous avons pu tester la fonctionnalité lors d’un appel vidéo à 4 personnes avec Omar, Grégoire et Titouan de la rédaction Frandroid. Deux smartphones Android, un PC Windows et un iPhone 12 Pro, la connexion a été rapide et la qualité était correcte. Ce test nous a permis d’appréhender l’ergonomie des fenêtres volantes avec une fonction pratique, la fenêtre de l’interlocuteur qui parle passe devant les autres et s’agrandit doucement.

Comment fonctionne FaceTime sur Android et Windows ?

Comme on l’expliquait, il n’y a pas d’application FaceTime sur Android et Windows, FaceTime fonctionne sur le web via un navigateur. Lorsqu’on veut inviter quelqu’un sur FaceTime, on crée donc une discussion (depuis l’application FaceTime sur iPhone, iPad ou Mac) qui génère un lien que l’on partage ensuite par le canal que l’on veut (SMS, e-mail, etc.).

Les personnes invitées rejoignent donc la discussion depuis leur navigateur web. FaceTime sur le web nécessite les autorisations liées au microphone et à la caméra, ce qui est plutôt logique pour un service d’appel vidéo. Précisons-le au cas où : vous ne pourrez pas appeler vos contacts Apple depuis Windows et Android, il faut obligatoirement être invité à une discussion pour utiliser FaceTime.

Si vous voulez tester FaceTime avec vos amis sur Android et Windows, il faudra installer iOS 15, macOS 15 ou macOS Monterey. Cela tombe bien, nous avons un dossier dédié à ce sujet.