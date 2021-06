La bêta publique d’iOS 15 pour iPhone est là : voilà comment la télécharger et l’installer

Si vous êtes tentés d'installer une version bêta d'un OS d'Apple, iOS 15 ou iPadOS 15, ne cédez pas à la tentation de l'installation trop rapidement. Voici quelques conseils et informations à lire avant de vous lancer.

iOS 15 est là ! Enfin presque. La mise à jour de l’iPhone présentée lors de la WWDC 2021 est disponible depuis ce 30 juin en bêta publique pour un certain nombre d’iPhone et d’iPod, ainsi que pour iPad avec iPadOS 15. S’il vous vient l’envie de télécharger et installer une bêta d’iOS, on vous explique le processus à suivre.

Comment installer la bêta publique d’iOS 15 et d’iPadOS 15 ?

La bêta publique est en cours de déploiement. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au site d’Apple, continuez d’essayer. Les serveurs d’Apple sont actuellement surchargés.

Commencez par inscrire votre iPhone ou iPad au programme de bêta publique. Vous devrez utiliser Safari sur votre iPhone ou iPad pour visiter cette page. Si vous avez déjà participé à la version bêta publique, connectez-vous avec le même identifiant Apple que vous avez utilisé précédemment. Sinon, cliquez sur le bouton S’inscrire et suivez les instructions. Evidemment, vous devrez vous connecter avec le même identifiant Apple que vous utilisez sur votre iPhone ou iPad.

Maintenant que vous êtes connecté, cliquez sur la version du système appropriée pour votre appareil. Par exemple, cliquez sur iOS si vous inscrivez votre iPhone ou sur iPadOS si vous inscrivez votre iPad. Dans la section Commencer, il y aura un lien intitulé Inscrire votre appareil ; il vous suffit de cliquer dessus. Lisez les instructions d’Apple, qui incluent les mêmes conseils basiques mais importants : créer une sauvegarde avant d’aller plus loin, charger suffisamment votre appareil… Une fois votre appareil sauvegardé, installez le profil bêta en appuyant sur le bouton bleu Télécharger le profil.

Une fois le profil de la bêta d’iOS 15 installé sur votre iPhone, il vous sera demandé de redémarrer ce dernier. Faites-le, puis rendez-vous à nouveau dans les réglages de votre iPhone, dans l’onglet Général, puis Mise à jour logicielle. Vous aurez alors la possibilité de télécharger la bêta d’iOS 15 comme une simple mise à jour OTA (over the air).

C’est un téléchargement assez volumineux, alors assurez-vous d’avoir une connexion Wi-Fi fiable. Nous vous conseillons également de brancher votre téléphone sur un chargeur pour vous assurer que votre appareil ne manque pas d’énergie.

Quelles nouveautés pour iOS 15 ?

iOS 15 introduit de nouvelles fonctionnalités pour les appels FaceTime, des outils pour réduire les distractions, une nouvelle expérience de notifications, des fonctionnalités de confidentialité ajoutées, des refontes complètes pour Safari, Météo et Cartes, et plus encore.

Focus est une nouvelle fonctionnalité qui peut filtrer les notifications et les applications en fonction de ce sur quoi vous voulez vous concentrer à un moment donné. Nous avons décrit et utilisé ces modes de concentration dans un dossier dédié.

Ce mode « Focus » s’accompagne d’un nouveau design pour les notifications, avec des bulles un peu différentes. Par exemple, les visages de vos contacts s’affichent à la place de l’icône de l’application, comme sur Android. Chaque matin, votre iPhone ou votre iPad se chargera aussi de vous faire un résumé rapide de toutes vos notifications en attente en éliminant les alertes qu’il juge dispensables.

Safari présente un tout nouveau design. Les commandes sont désormais plus faciles à atteindre d’une seule main et mettent davantage l’accent sur le contenu d’une page Web. Comme vous le verrez, il y a une nouvelle barre d’onglets compacte qui flotte en bas de l’écran afin que les utilisateurs puissent facilement passer d’un onglet à l’autre. De nouveaux groupes d’onglets permettent aux utilisateurs d’enregistrer des onglets et d’y accéder facilement à tout moment sur tous les appareils. Enfin, il existe une nouvelle page de démarrage personnalisable et vous pouvez installer des extensions Web pour la première fois.

L’application Plans offre désormais une nouvelle vue 3D dans les villes avec des détails considérablement améliorés, que cela soit les bâtiments, les passages pour piétons, les pistes cyclables… Il y a également une nouvelle expérience de conduite en ville avec des détails de route supplémentaires et des fonctionnalités de transport en commun améliorées, telles que des lignes favorites épinglées, des notifications pour sortir du métro et des itinéraires de marche en réalité augmentée.

Live Text est une nouvelle fonctionnalité qui utilise l’intelligence de l’appareil pour reconnaître le texte d’une photo que les utilisateurs peuvent rechercher, surligner et copier. D’ailleurs, le moteur de recherche interne Spotlight peut désormais rechercher des photos par emplacement, personnes, scènes, objets et texte. Spotlight propose également une recherche d’images Web et des résultats plus riches pour les acteurs, les musiciens, les émissions de télévision et les films.

iOS 15 introduit également de nouvelles mesures de confidentialité, telles que le traitement des requêtes Siri directement sur l’iPhone, qui a l’avantage également d’apporter une meilleure réactivité, Mail Privacy Protection pour empêcher les expéditeurs de savoir si un e-mail a été ouvert et de détecter l’adresse IP d’un destinataire, et un nouvel écran pour afficher la fréquence à laquelle les applications utilisent les autorisations qui leur ont été accordées.

Il y a également la possibilité d’inviter vos amis sur Android et Windows à vos appels FaceTime. Nous avons d’ailleurs testé cette fonction. Pour iMessages, l’application de messagerie d’Apple s’améliore pour vous permettre de mieux retrouver les liens que l’on vous envoie, à base de sections « Pour vous » et d’un système d’épinglage. De nouveaux Memoji sont aussi disponibles tandis que les personnes qui envoient beaucoup de photos d’un coup se réjouiront de la possibilité d’envoyer plusieurs d’un seul coup, avec un dossier qui prendra la forme d’une pile.

SharePlay est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager des expériences entre eux lors d’appels FaceTime, y compris du contenu tels que de la musique sur Apple Music, des émissions de télévision ou des films sur Apple TV. L’intérêt est que les médias sont lus de manière synchronisée pour tous les participants et il existe des commandes de lecture partagées, de sorte que toute personne dans une session SharePlay peut lire, mettre en pause ou ignorer du contenu, ainsi que l’ajouter à une file d’attente partagée. SharePlay donne également aux utilisateurs la possibilité de partager leurs écrans pour afficher des applications ensemble lors d’un appel FaceTime.

iOS 15 et iPad 15 fonctionnent-ils avec mon iPhone et mon iPad ?

Tous les iPhone et iPod Touch déjà compatibles avec iOS 14, la version sortie en 2020, peuvent profiter en principe de la mise à jour vers iOS 15. Il s’agit d’une liste préliminaire qui peut changer d’ici à la sortie du système, même si cela reste peu probable à ce stade.

iPod Touch (7e génération)

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPhone 6S et 6S Plus

iPhone 7 et 7 Plus

iPhone 8 et 8 Plus

iPhone X, XR, XS et XS Max

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max

Concernant les iPad compatibles, voici la liste :