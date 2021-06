iOS 15 : Apple dévoile la liste des iPhone et iPod compatibles

Comme chaque année, Apple a dévoilé la nouvelle version de son système iOS lors de la WWDC. La mise à jour iOS 15 sera proposée sur tous les iPhone encore supportés.

Depuis plusieurs années on dit que le système d’exploitation de l’iPhone, iOS, est devenu mature. Les nouveautés sont moins importantes et moins nombreuses qu’auparavant ou relèvent moins de modifications techniques lourdes dans les profondeurs du système. Résultat, Apple qui était déjà très bon dans le support matériel s’améliore et n’abandonne plus de produits. La nouvelle version iOS 15 dévoilée lors de la WWDC en est un nouvel exemple.

La liste des iPhone et iPod compatibles iOS 15

Sur le site officiel d’iOS 15 publié par Apple, on peut voir la liste des produits compatibles avec la future mise à jour dont la sortie est prévue plus tard dans l’année.

Autrement dit, tous les iPhone et iPod Touch déjà compatibles avec iOS 14, la version sortie en 2020, pourront profiter en principe de la mise à jour vers iOS 15. Il s’agit d’une liste préliminaire qui peut changer d’ici à la sortie du système, même si cela reste peu probable à ce stade.

iPod Touch (7e génération)

iPhone SE (1e génération)

iPhone SE (2e génération)

iPhone 6S et 6S Plus

iPhone 7 et 7 Plus

iPhone 8 et 8 Plus

iPhone X, XR, XS et XS Max

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max

Une mise à jour relativement légère

Il faut dire que les changements apportés par iOS 15 sont plutôt légers. Apple semble prendre l’habitude de sortir plus régulièrement des nouveautés pour son système mobile comme on l’a vu de 14.1 à 14.5. De plus, parmi les nouveautés annoncées pour iOS 15, on retrouve beaucoup de mise à jour d’applications comme iMessages, Facetime ou Apple Plans. On retiendra surtout les nouvelles fonctionnalités SharePlay et les changements apportés aux notifications comme réels changements au niveau du système.