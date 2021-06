iOS 15 : comment télécharger et installer la bêta sur iPhone

iOS 15 est disponible en bêta. Voici comment télécharger et installer cette mise à jour sur votre iPhone.

iOS 15 est là ! Enfin presque. La mise à jour de l’iPhone présentée lors de la WWDC 2021 est disponible depuis la semaine dernière en bêta pour un certain nombre d’iPhone et d’iPod. S’il vous vient l’envie de télécharger et installer une bêta d’iOS, on vous explique le processus à suivre.

Si c’est votre première fois, on vous conseille tout de même de lire avant tout nos 6 conseils à suivre avant d’installer la bêta d’iOS. Cela pourrait vous être particulièrement utile. C’est fait ? Alors, passons à l’étape suivante.

Télécharger la Developer Beta d’iOS 15

Il faut savoir qu’à l’heure de la rédaction de ces lignes, la bêta d’iOS 15 n’est officiellement disponible que pour les développeurs. Pour les autres, il faudra attendre la bêta publique, prévue pour le mois de juillet 2021.

Pour l’instant, il est donc nécessaire de posséder un compte développeur chez Apple en s’inscrivant via l’application Apple Developer. Attention, cette inscription n’est pas gratuite : elle vous coûtera 99 dollars à l’année. Cela vous permettra alors d’accéder non seulement aux outils de développement d’Apple, mais aussi à ces précieuses bêtas sur toutes les plateformes de la marque.

Une fois que vous avez souscrit, il vous sera possible de télécharger le fichier Configuration Profile de la bêta de votre appareil. En l’occurrence, la bêta d’iOS 15 sur votre iPhone. Pour cela, rendez-vous sur la page « Download » du site développeur d’Apple depuis l’appareil que vous souhaitez mettre à jour. Vous pourrez y trouver Xcode, Metal Developer Tools pour Windows et Reality Converter, mais aussi, si vous êtes inscrits au programme développeur, les profils en question.

Notez que ce fichier n’est pas propre à un compte et que certains les partagent en ligne. Cela reste néanmoins contraire aux conditions d’utilisation d’Apple.

Lors du téléchargement, une pop-up va s’ouvrir, vous indiquant que le site web « tente de télécharger un profil de configuration ». Si vous avez confiance en la source en question, vous pouvez autoriser le chargement.

Installer la bêta d’iOS 15 sur votre iPhone

Une fois le fichier Configuration Profile disponible sur votre iPhone, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone. Sous les paramètres de votre compte, vous verrez une nouvelle option intitulée « Profil téléchargé ». Cliquez dessus et vous aurez alors la possibilité de choisir le profil de votre iPhone parmi ceux présents dans sa mémoire. Choisissez donc « iOS 15 Beta Software Profile » si celui-ci est bien signé par AppleCare. Il est très important de ne pas installer un profil qui ne serait pas vérifié pour éviter tout problème majeur.

Une fois le profil sélectionné, vous aurez à lire les conditions d’utilisation. Cliquez ensuite sur Installer.

Une fois le profil de la bêta d’iOS 15 installé sur votre iPhone, il vous sera demandé de redémarrer ce dernier. Faites-le, puis rendez-vous à nouveau dans les réglages de votre iPhone, dans l’onglet Général, puis Mise à jour logicielle. Vous aurez alors la possibilité de télécharger la bêta d’iOS 15 comme une simple mise à jour OTA (over the air).

Redémarrez une nouvelle fois votre iPhone, et voilà ! Il ne vous reste plus qu’à profiter des nouveautés d’iOS 15.