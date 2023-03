Comment éteindre son iPhone 14, 13, 12, 11, et les autres modèles antérieurs

Depuis la disparition du bouton central de l’iPhone avec l’iPhone X, la manipulation pour éteindre ou redémarrer son smartphone à la pomme a changé. Voici comment faire avec un iPhone X, XS, XR, 11, 12, 13 ou 14.

Depuis l’iPhone X, les smartphones d’Apple ne présente plus l’historique bouton « Home » central. Celui-ci servait par exemple à démarrer Siri et réaliser les captures d’écran. Avec la disparition de ce bouton, il a fallu revoir la manière d’enclencher ces fonctionnalités. La façon d’éteindre l’iPhone a été particulièrement impactée par ces modifications puisque appuyer longtemps sur le bouton marche/arrêt lance à présent Siri.

Imaginez-vous avec votre iPhone à devoir redémarrer à cause d’un bug que vous n’arrivez pas à régler. Vous maintenez le bouton de verrouillage pour l’éteindre comme sur n’importe quel smartphone et là vous vous retrouvez face à Siri. Heureusement, Frandroid est là pour vous aider et vous expliquer comment éteindre son smartphone.

Comment éteindre un iPhone : la marche à suivre

Pour éteindre les iPhone avec Face ID (iPhone X, XS, XR, 11, 11 Pro, 12, 12 Pro, 13, 13 Pro, 14 et 14 Pro) il faut maintenir enfoncé le bouton latéral et l’une des touches de volume simultanément. L’iPhone vous proposera d’éteindre le téléphone ou de réaliser un appel d’urgence.

Attention à bien maintenir les deux boutons, car rester appuyer uniquement sur le bouton latéral et cliquer sur l’un des boutons de volume enclenche une capture d’écran.

Sinon, il est également possible de l’éteindre depuis les paramètres :

Allez dans Réglages ;

; Allez dans Général ;

; Cliquez sur Éteindre.

Cette technique est moins évidente que le long appui sur le bouton d’alimentation auquel on a été longtemps habitué sur smartphone. Ce n’est pas dans l’intérêt de la firme de Cupertino de vous voir éteindre votre smartphone souvent. L’iPhone n’est plus depuis longtemps un simple téléphone, mais un appareil à tout faire pour nous accompagner dans la vie.

Comment redémarrer son iPhone ?

Si votre iPhone est complètement bloqué à cause d’un bug, les manipulations que nous avons présentées ne fonctionneront pas. Voici une autre méthode qui permet de forcer le redémarrage d’un iPhone, peu importe son état.

Appuyez rapidement sur le bouton pour monter le volume ;

; Puis appuyez rapidement sur le bouton pour baisser le volume ;

; Puis maintenir le bouton de verrouillage enfoncé pendant quelques secondes ;

enfoncé pendant quelques secondes ; Vous pouvez relâcher quand le logo Apple apparait.

Il faut bien prendre soin de résoudre les étapes dans l’ordre sans maintenir enfoncé les touches de volumes pour réussir à forcer le redémarrage.

Une méthode devenue complexe

Ces manipulations pour éteindre ou redémarrer l’iPhone sont devenues plus complexes et moins instinctives. Pour autant, est-ce que l’on éteint son smartphone si fréquemment de nos jours ? Dans notre cas, à la rédaction, c’est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Si l’on ne veut pas être dérangé par son téléphone, on désactive les notifications. On peut également le passer en mode avion. Cela nous permet de ne pas être dérangés et d’éviter la connexion au réseau mobile, la fonctionnalité la plus énergivore d’un smartphone mis en veille. Verrouiller un smartphone avec le mode avion ne consomme presque rien.

Les smartphones sont devenus des objets si importants dans notre quotidien que même activer le mode avion peut provoquer un petit sentiment d’anxiété, on risque de rater un appel ou un message important, une conversation avec des amis qui s’emballent ou encore une information de la plus haute importance.

Pourtant, éteindre votre smartphone peut vraiment être utile pour différentes raisons. Si celui-ci commence à ralentir, le laisser éteint quelques minutes peut par exemple permettre de stopper les différentes tâches qui tournaient et consommaient beaucoup de batterie. On peut aussi l’éteindre lors d’une réunion ou tout autre moment où il ne doit pas nous déconcentrer.

