Comment faire une capture d’écran sur iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 (Pro, Max, Plus, mini)

Avec la disparation du bouton Home, faire une capture d'écran sur un iPhone est moins intuitif qu'auparavant. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment réussir un screenshot sur les smartphones d'Apple, depuis l'iPhone X à l'iPhone 14 en passant par les iPhone XS, 11, 12 et 13.

Comment faire une capture d’écran sur iPhone ?

Accrochez-vous bien, car la manipulation est particulièrement complexe (non, en fait, elle est très simple). Il vous faut à la fois appuyer sur le bouton principal (celui servant à allumer et éteindre le smartphone), situé sur la tranche droite du téléphone, et la touche permettant d’augmenter le volume, à gauche de l’appareil.

Nul besoin de rester longuement appuyé : une courte pression suffit pour faire votre screenshot sur l’iPhone 11 par exemple. Si vous appuyez longuement, un écran vous proposera d’éteindre l’iPhone ou de passer un appel d’urgence.

Une fois que votre capture d’écran est terminée, une miniature de celle-ci s’affiche en bas à gauche de l’interface de votre iPhone. En cliquant dessus, vous accéderez directement à quelques options de personnalisation permettant, au choix, de tracer des lignes ou des pictogrammes par-dessus, mais aussi de la partager à un contact via le service de messagerie de votre choix.

Cette fonctionnalité n’est évidemment pas sans rappeler ce que proposent certaines interfaces sur Android pour faire une capture d’écran, telles que One UI, OxygenOS ou EMUI.

