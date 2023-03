Nous ne pouvons que vous inviter à lire et suivre ce tutoriel expliquant comment annuler un message/SMS avec iOS 16 pour ne plus ressentir la frustration d'un message parti par erreur.

Combien de fois avez-vous regretté l’envoi d’un mail ou d’un SMS ? Cela est d’autant plus rageant, que dans la grande majorité des cas vous vous rendez compte de votre erreur quelques secondes après avoir validé l’envoi, quand ce n’est pas pile au moment où vous retirez le doigt de l’écran. Avec iOS 16, sur iPhone, vous pouvez annuler l’envoi d’un message.

Comment annuler un message/SMS avec iOS 16 ?

Avec iOS 16, Apple nous permet de vivre plus sereinement notre communication numérique quotidienne. Ainsi, Apple via son app Messages nous propose une solution de secours si vous envoyez un message par erreur.

Vous venez d’envoyer un SMS de votre iPhone avec iOS 16 et désirez le modifier ou l’effacer ? Nous allons tout vous expliquer, mais avant tout sachez qu’un SMS envoyé via Messages peut être annulé dans les deux minutes après son envoi. La manipulation présentée ici fonctionne sur iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura et les versions à venir.

Nous partons du principe que vous avez déjà écrit et envoyé le message.

Faites un appui long sur la bulle du message que vous souhaitez effacer.

Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Annuler l’envoi .

. Le message disparaît alors avec une jolie animation et une note à la place pour vous notifier l’action.

Notez que vous pouvez dans le précédent menu sélectionner Modifier pour en changer le contenu et le renvoyer.

Attention, si votre destinataire est équipé en appareil sous iOS 16, iPadOS 16 ou macOS Ventura, le message est simplement effacé. Mais s’il est équipé avec un appareil dont l’OS est plus ancien, votre destinataire pourra tout de même consulter le message. Vous serez d’ailleurs informé d’un message après la suppression. Idem si vous envoyez un SMS à un smartphone Android, le message ne sera pas effacé.

Enfin, si votre destinataire a son téléphone dans la main et lit votre message avant votre intervention, même Apple ne peut plus rien faire.

