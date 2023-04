Comment partager sa position depuis son iPhone

Avec l'application Localiser, les possesseurs d'iPhone peuvent partager leur position et trouver celle de leurs amis qui l'acceptent. On vous explique comment partager sa localisation sur iPhone

Les smartphones ont apporté de nombreux avantages à notre quotidien, à commencer par une connexion internet disponible partout et à toute heure. Ils ont également remplacé les cartes grâce à leur GPS intégré, permettant ainsi de se géolocaliser et de retrouver son chemin n’importe où. Encore faut-il savoir où l’on veut aller et, lorsqu’il s’agit de retrouver des amis, ce n’est pas toujours évident de rentrer une adresse bien précise pour suivre la direction.

C’est pourquoi Apple propose l’application Localiser, nativement disponible dans iOS 13. Celle-ci remplace les applications « Localiser mon iPhone » et « Localiser mes amis » des précédentes versions afin de retrouver au même endroit… son iPhone et ses amis. Astucieux ! Notez que c’est également possible depuis un smartphone Android, mais ce n’est pas le sujet de cet article.

L’un des intérêts de cette application, c’est de pouvoir partager sa position géographique avec un autre iPhone, Mac ou iPad, et ainsi permettre à d’autres personnes de nous rejoindre sans avoir à indiquer une adresse. Une fonction bien utile pour retrouver ses amis lorsque vous êtes perdu au milieu de nulle part, ou au beau milieu d’une plage noire de monde par exemple.

On vous explique ici comment partager votre position avec vos amis et faciliter les retrouvailles !

Comment partager sa localisation depuis son iPhone

Pour commencer, ouvrez l’application Localiser depuis votre iPhone. Elle est installée de base sur iOS 13, vous n’avez donc pas à passer par l’App Store pour vous la procurer.

Lorsque vous ouvrez l’application, acceptez que celle-ci accède à votre localisation (sinon elle ne pourra pas vous localiser, CQFD). À vous ensuite de décider si vous voulez bien qu’elle puisse également l’avoir en arrière-plan ou non. Si vous refusez, l’application ne vous localise que lorsqu’elle est ouverte. Si vous acceptez, elle peut savoir où vous êtes durant toute la période de partage de position et transmettre votre position à vos amis, même si vous verrouillez votre iPhone ou allez dans une autre application. Comprenez bien que si vous refusez cette option, vous devrez laisser l’application ouverte pour être localisé.

Quand ces formalités sont remplies, l’application vous emmène sur son écran d’accueil et vous propose trois onglets :

Personnes

Appareils

Moi

L’onglet Personnes est celui qui nous concerne ici. Il permet de partager votre localisation actuelle avec vos contacts iCloud. Pour activer la fonctionnalité, cliquez sur Partager ma position. La liste de vos contacts ayant un appareil compatible (un iPhone, un Mac ou un iPad) apparaît. Sélectionnez alors un ou plusieurs d’entre eux et appuyez sur Envoyer.

Le laps de temps de partage est à définir : vous avez le choix entre une heure, une journée ou indéfiniment. Vous pourrez évidemment le désactiver vous-même par la suite même si la durée choisie ne s’est pas complètement écoulée. On aura tendance à vous déconseiller l’option « indéfiniment », surtout si vous avez accepté que l’application ait accès à votre position en arrière-plan, ne serait-ce que pour éviter de consommer trop de batterie.

Lorsque vous avez choisi votre durée de partage, celui-ci se lancera et votre ami recevra une notification. Celui-ci pourra alors vous situer précisément sur une carte. De quoi plus facilement vous retrouver ou vous guider.

Partager sa position par SMS depuis un iPhone

Il est également possible de partager votre position par SMS directement depuis l’application Messages. Cela permet non seulement de ne pas avoir à changer d’application si vous discutez déjà avec un ami, mais aussi de partager votre position par message à un contact n’ayant pas d’iPhone.

Pour cela, ouvrez une discussion sur Messages, cliquez sur le portrait de votre contact en haut de la fenêtre et cliquez sur « Envoyer ma position actuelle » juste en dessous des options d’appel. Un lien vers votre position sur Apple Plans sera alors envoyé à votre ami.

Il existe par ailleurs d’autres solutions pour partager votre position. Plusieurs applications intègrent cette fonctionnalité. C’est par exemple le cas des applications de messagerie comme WhatsApp ou Facebook Messenger, mais aussi de Google Maps qui permet de partager une position ou un trajet.

Enfin, précisons que vous pouvez activer le partage de position en temps réel dans la configuration du partage familial d’iOS 16 (et plus). Pratique pour toujours savoir où se trouve votre progéniture !

