Comment partager sa position en temps réel sur Android

Plusieurs applications permettent de partager votre localisation à vos amis. Sur Android, les trois plus populaires sont Google Maps, Facebook Messenger et WhatsApp qui permettent soit de partager votre position en direct, soit à un moment précis. Voici comment les utiliser.

Vous avez donné rendez-vous à un ami à un endroit précis, mais il s’est perdu. Pas de problème, il suffit de lui envoyer votre position sur son smartphone pour qu’il soit guidé jusqu’à vous. Une sorte de signe du bras qui marche de plus loin.

Pour Android, plusieurs applications permettent de faire cela. Nous avons sélectionné trois d’entre elles qui permettent une compatibilité avec iOS, Windows ou macOS, pour que vos amis, même sans un smartphone sous l’OS de Google, puissent vous suivre. Si vous avez un iPhone, nous avons pour vous un guide entièrement dédié au partage de position depuis iOS.

Nous avons donc sélectionné trois services : Google Maps, Facebook Messenger et WhatsApp, trois applications disponibles sur Android et accessibles sur la plupart des autres supports.

Partager sa position sur Google Maps

Google Maps est l’application de navigation de base sur Android et reste la plus utilisée dans le monde (n’en déplaise à Apple Plans). Cette application permet de partager en direct sa position durant une période choisie.

Pour ce faire, ouvrez l’application sur Android et vérifiez que vous êtes bel et bien localisé au bon endroit. Si c’est le cas, cliquez sur le point bleu signifiant votre position. Un menu s’ouvre avec trois options, dont celle qui nous intéresse : Partager votre position.

On clique dessus et Google Maps va afficher votre position et vous proposer la durée de partage de celle-ci. Choisissez le laps de temps voulu et envoyez votre position via différents services de messagerie ou en copiant le lien URL fourni.

Votre ami peut ensuite vous localiser en direct depuis l’application ou le site de Google Maps durant la durée de temps choisie !

Ainsi, vos amis peuvent vous rejoindre plus facilement en créant un itinéraire jusqu’à votre position, un bon moyen de ne plus se perdre !

Partager sa position sur Facebook Messenger

Un autre moyen de partager sa position en direct est via Facebook Messenger. Le service de messagerie propose lui aussi un système similaire à Google Maps pour permettre à vos amis de savoir où vous vous trouvez.

Pour commencer, ouvrez une conversation avec votre ami et cliquez sur le Menu Plus représenté par 4 petits carrés pour lancer l’option Localisation.

Le menu avec votre emplacement sur une carte similaire à Maps s’ouvre et vos n’avez plus qu’à cliquer sur Partager ma position actuelle pour que votre ami y ait accès. Pour mettre fin au partage, Messenger propose dans la conversation d’Arrêter le partage.

Mais Messenger n’est pas la seule application « Made in Facebook » qui propose cette fonctionnalité…

Partager sa position sur WhatsApp

WhatsApp est la dernière application de notre sélection permettant de partager sa position. Le système est similaire à celui de Messenger puisqu’il faut commencer par ouvrir la conversation avec l’ami de votre choix.

Cliquez sur le trombone pour ouvrir le Menu plus et allez dans Localisation.

Cela va vous mener vers le menu dédié au partage de position avec une carte Google Maps montrant où vous vous trouvez et différents restaurants et commerces aux alentours. Vous pouvez soit partager votre propre position ou ces lieux à proximité. Si vous souhaitez partager votre localisation, vous pouvez simplement cliquer sur Partager localisation en direct et confirmer.

WhatsApp va vous demander la durée du partage entre 15 minutes, une heure et huit heures. Ce paramètre réglé, vous n’avez plus qu’à lancer le partage et vous pourrez l’arrêter directement depuis la conversation en cliquant sur Arrêter le partage.

Google Maps, Facebook Messenger et WhatsApp sont les trois applications que nous avons jugé les plus pratiques pour partager votre localisation. Mais il existe évidemment d’autres alternatives qui ne nous ont pas autant convaincu…

Des alternatives pas forcément rassurantes

L’une des alternatives les plus connues reste la fameuse SnapMap disponible sur Snapchat. Si vous activez le partage de votre localisation en continu, vos amis pourront savoir précisément où vous vous trouvez sans que vous n’ayez à envoyer quoi que ce soit. Tant que votre partage de localisation est activé sur Snapchat, vos amis pourront vous voir.

Le problème de ce système reste que votre partage de localisation est activé en continu, dès que vous lancez Snapchat, votre position sera actualisée, ce qui pose quelques questions sur le droit à la vie privée. De plus, les réglages de base font que votre position est partagée à tous vos amis Snapchat, pas seulement à ceux que vous souhaitez.

D’autres applications existent également sur le Play Store comme Glympse qui est très populaire (plus de 5 millions de téléchargements), mais sa dernière mise à jour remonte à juin 2019 donc nous sommes encore plus vulnérables à certaines failles de sécurité.