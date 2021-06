iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey : comment fonctionne le mode concentration

Le mode concentration est une des nouveautés remarquables d'iOS 15, la prochaine version de l'OS qui équipe l'iPhone. Nous avons eu l'occasion de le tester pour comprendre son fonctionnement.

Depuis qu’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey ont été annoncés à la WWDC 2021, nous étions curieux de découvrir les nouveautés en action. Après FaceTime sur Android et Windows, nous avons dirigé nos tests vers le nouveau mode concentration qui apparaît dans l’écosystème Apple.

Ce mode « Concentration » remplace le mode « Ne pas déranger » introduit en 2014 sur iOS 6. Sous la forme d’un croissant de lune, ce mode permettait aux utilisateurs de désactiver le son des appels et les notifications lorsque le smartphone est verrouillé pour une période définie.

Qu’est-ce que le mode concentration ?

Apple va beaucoup plus loin avec le mode concentration, ou mode Focus en anglais, il est intégré dans une tendance globale de lutte contre la surabondance d’informations. À travers le mode concentration ou la refonte du système de notification, Apple semble vouloir mettre en place des bouées de sauvetage pour celles et ceux qui, comme moi, sont noyés dans les alertes qui nous déconcentrent au quotidien.

Le mode concentration est certainement l’outil le plus avancé pour trier les alertes qui peuvent vous déranger : c’est un mode de personnalisation avancée en fonction d’un contexte – vie personnelle, travail, sommeil, etc.

Comment fonctionne le mode concentration ?

Plusieurs modes sont pré-configurés, mais vous pouvez en créer d’autres en fonction de vos besoins.

La personnalisation va très loin, car vous pouvez modifier les paramètres de votre écran d’accueil, activer ou désactiver les notifications de certaines applications et contacts… Il existe également des suggestions de focus basées sur le contexte en fonction de votre emplacement, de l’utilisation d’une app spécifique (un jeu vidéo mobile par exemple), de l’heure de la journée et de l’activité que vous effectuez.

Vous pouvez même informer automatiquement vos contacts sur iMessage qu’un mode Ne pas déranger est actuellement activé sur votre iPhone. C’est une sorte de message d’absence.

Lors de la configuration d’un nouveau mode de concentration, Siri peut analyser vos messages et appels sortants et suggérer automatiquement d’autoriser les notifications des personnes avec lesquelles vous parlez le plus. Il y a aussi une astuce intéressante ici : les communications des personnes que vous approuvez peuvent provenir d’autres applications, comme Facebook Messenger, et donc pas seulement d’iMessage ou des SMS.

Lorsque vous recevez un message sur Facebook Messenger dans iOS 15, par exemple, vous pouvez également associer cette personne dans cette application à une personne correspondante dans votre liste de contacts. Une fois que vous avez fait cela, les communications de cette personne dans une application tierce pourront interrompre votre mode concentration, à condition que vous les ayez approuvées.

La personnalisation permet également de désactiver des écrans d’accueil, mais aussi d’assombrir l’écran verrouillé. Vous pouvez aussi choisir de masquer les pastilles de notifications sur les icônes d’apps.

Comment activer le mode de concentration ?

Cette section concentration est disponible sur iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey. Vous allez dans les Réglages puis dans Concentration. Vous pouvez également y accéder depuis le Centre de contrôle (en swipant depuis le coin droit en haut). Notez que l’activation d’un mode sur un appareil permet d’automatiquement l’activer sur vos autres appareils Apple.

Les usages sont très nombreux et dépendent de votre quotidien. Vous pouvez créer un mode pour vous concentrer au travail, en enlevant les distractions, un mode conduite pour vous éviter de recevoir des notifications… Ce mode peut même s’activer automatiquement si vous iPhone détecte que vous êtes en voiture. Le mode repos coupe tout quand vous dormez, sauf l’horloge et quelques contacts d’urgence que vous devez spécifier.

Apple a simplifié énormément l’usage de ces modes et permet également aux développeurs d’apps tierces de paramétrer certaines notifications comme urgentes. Parmi nos tests, nous avons eu des notifications urgentes de l’application Maison pour nous avertir que le taux de CO2 était trop important.

Notez que vous pouvez également activer et désactiver les modes depuis votre Apple Watch sur watchOS 8. Vous pouvez également utiliser l’app Raccourcis pour créer des scénarios qui activent ou désactivent des modes de concentration.

Ce mode concentration est donc véritablement une des grosses nouveautés d’iOS 15, c’est également une démonstration assez impressionnante de la force de l’écosystème Apple où tout fonctionne ensemble, une sorte de natation synchronisée numérique.