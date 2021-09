iOS 15 sur iPhone : ce qu’il faut savoir avant de l’installer

Après plusieurs mois de bêta, iOS 15 est finalement disponible en version finale. Voici toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser avant de faire cette mise à jour sur votre iPhone.

Comme chaque année, c’est à la WWDC 2021 qu’Apple a présenté les premières nouveautés d’iOS 15. Cette version qui équipera nativement les iPhone 13 et iPhone 13 Pro à leur sortie va également être déployée sur un certain nombre d’iPhone déjà existants le lundi 20 septembre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette mise à jour.

Quand sort iOS 15 et à quelle heure ?

Lors de la keynote du 14 septembre, Apple a confirmé la date de déploiement d’iOS 15. La date de mise à jour est donc fixée au lundi 20 septembre 2021.

Traditionnellement, Apple pousse ses mises à jour à 19 heures, heure française. Il est néanmoins habituel que les serveurs soient difficilement accessibles au lancement. Si vous avez du mal à télécharger la mise à jour, n’hésitez pas à réessayer plus tard.

Quels iPhone sont compatibles avec iOS 15 ?

Voici la liste des iPhone et iPod compatibles avec iOS 15 :

Comment installer iOS 15 ?

Votre iPhone est compatible ? Parfait ! Pour lancer cette mise à jour, il ne vous faudra suivre que quelques étapes, mais avant tout, on ne saurez que trop vous conseiller de sauvegarder les données de votre iPhone. Même s’il se déroule généralement sans problème, on ne sait jamais ce qu’il peut arriver durant le processus et vous pourriez avoir besoin de restaurer une version précédente pour éviter de perdre toutes vos données.

Si vous souhaitez préparer la mise à jour en avance, assurez-vous que vous avez déjà la dernière version en date (iOS 14.8), vous gagnerez du temps à l’instant T.

Une fois cela fait, voici comment installer iOS 15 sur votre iPhone :

Vérifiez que votre iPhone est bien connecté en WiFi de préférence. La mise à jour pèse plusieurs giga-octets et vous ne voulez pas que cela soit facturé sur votre forfait mobile. Et en plus, ça consomme moins d’énergie… Rendez-vous dans les réglages de votre iPhone, dans l’onglet Général. Cliquez sur Mise à jour logicielle et attendez que votre iPhone recherche la dernière version disponible. Un bloc vous invitera alors à télécharger iOS 15. Cliquez sur Télécharger et installer et rentrez votre code. Acceptez les conditions générales d’utilisation et attendez. Une fois la mise à jour installée, votre iPhone va redémarrer pour l’installer. Il vous suffit d’attendre.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 15 ?

Faisons un tour rapide des nouveautés que vous trouverez sur votre iPhone après avoir installé iOS 15.

Le mode Focus

Le principal ajout d’iOS 15 est le mode Focus (ou Concentration en français). Il permet de mieux cloisonner les moments de sa journée et les notifications que l’on souhaite recevoir en fonction de l’heure et de l’endroit où l’on se trouve. Durant les heures de bureau, vous pouvez par exemple couper les notifications qui pourraient vous distraire et ne garder au premier plan que celles qui participent à votre productivité, comme celles qui viennent d’applications comme Slack, Mail ou Trello par exemple. À l’inverse, une fois chez vous, vous préférerez recevoir plutôt les notifications de vos réseaux sociaux préférés.

Chaque matin, votre iPhone vous fera également un résumé des notifications en attente par ordre de priorité et de pertinence. Pratique pour voir ce qui vous importe vraiment pour démarrer votre journée.

FaceTime pour tous

FaceTime est sûrement l’application qui connaît le plus gros changement avec iOS 15. Déjà parce qu’elle permet désormais d’inviter des personnes sous Android en partageant un simple lien, un changement de politique important chez Apple.

Vous retrouverez également un mode portrait en vidéo pour mieux concentrer l’attention sur vous, une isolation de votre voix pour réduire les nuisances sonores ou encore une nouvelle présentation en mosaïque lors des discussions groupées avec un grand nombre de participant·e·s.

Spotlight encore plus puissant

Spotlight, le moteur de recherche interne d’iOS, devient un peu plus puissant encore. Il peut désormais chercher dans votre galerie des photos en fonction de leur emplacement, des personnes présentes dessus, des objets, du texte, etc.

Le moteur de recherche intègre également davantage d’informations issues du Web pour les recherches concernant des acteurs, des musiciens, des émissions de TV ou des films.

Texte en direct : la reconnaissance de texte

Live Text utilise l’intelligence artificielle pour reconnaître du texte présent sur une image. Que celle-ci soit prise et stockée sur votre iPhone ou provenant d’Internet, il suffit de passer son doigt dessus pour l’analyser, le copier ou effectuer des recherches dessus.

Safari, Météo et Plans s’améliorent

Les applications se mettent également à jour. Safari adopte un tout nouveau design plus facile d’accès à une main et avec une mise en valeur du contenu de la page Web ouverte. Une barre d’onglets permet en outre de passer facilement d’un onglet à l’autre, ou de créer des groupes d’onglets pour parfaitement segmenter vos activités.

L’application Météo affiche beaucoup plus de détails et des animations contextuelles.

Enfin, Apple Plans passe à la 3D dans certaines villes pour des vues plus détaillées. Les routes sont également mieux signalées avec l’indication des passages piétons, des couloirs de bus, des voies de tramway, etc. De quoi y voir plus clair pendant la navigation.

Et plus encore

iOS 15 apporte également une mise à jour de l’application santé pour partager ses données avec ses proches, plus de confidentialité et de transparence pour les applications, une recherche visuelle, davantage de clés disponibles dans Wallet, de nouveaux Memoji ainsi qu’une section « Partagé avec vous » dans l’application Messages pour facilement retrouver les médias que l’on vous a envoyés.

