iOS 15 : certaines fonctionnalités sont exclusives aux derniers iPhone

Les nouvelles moutures d'iOS sont connues pour prendre en charge chaque année de nombreux modèles d'iPhone. La dernière version du système, iOS 15, fait toutefois quelques compromis en réservant une part de ses fonctionnalités aux iPhone les plus récents.

iOS 15 fait une nouvelle fois honneur à son principe de compatibilité étendue, mais avec tout de même quelques bémols. Si la nouvelle version de l’OS d’Apple prend bien en charge une quantité honorable de modèles, allant jusqu’aux iPhone 6S et 6S Plus (lancés en 2015 tout de même), certaines fonctionnalités sont exclusivement réservées aux iPhone les plus récents. Certaines nouveautés ne sont ainsi compatibles qu’avec les iPhone équipés de puces Apple A12 Bionic. En d’autres termes, seuls les iPhone XR/XS, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE (de seconde génération), iPhone 12/12 Pro et iPhone 13/13 Pro seront concernés.

Notez par ailleurs que les iPhone 12/12 Pro et 13/13 Pro sont un peu mieux lotis que les autres : ils disposent de quelques fonctionnalités exclusives, liées à leur composants.

À l’inverse, les iPhone 6S et SE de première génération ne pourront pas profiter de l’audio spatialité avec suivi dynamique des mouvements (sur les AirPods Pro ou Max) ou encore de la fonction Walking Steadiness, qui surveille si vos pas sons suffisamment assurés ou non. Ces fonctions ne sont accessibles qu’avec les iPhone 7 et 8, respectivement.

iOS 15 : un déluge de fonctionnalités… mais pas pour tout le monde

Mais évoquons sans plus tarder les fonctions réservées aux utilisateurs d’iPhone XS/XR ou plus récents. Parmi elles, l’Audio spatialité sur FaceTime pour une meilleure expérience sonore lors de vos échanges en visio ; le mode portrait dans FaceTime qui permet de flouter l’arrière-plan lors d’appels vidéo ; ou encore le nouveau globe interactif de l’application Apple Plans, avec ses jolies vues en 3D.

Les nouvelles indications immersives pour les itinéraires à pied de Plans sont aussi sur la liste des fonctionnalités réservées aux iPhone XS/XR, au même titre que les fonctions Live Text, qui permet de détecter et traduire du texte affiché sur une photo, et Visual Look Up pour obtenir des informations complémentaires sur un sujet photographié.

Plus accessoirement, les nouvelles animations d’arrière-plan sur l’application Météo sont aussi réservées aux iPhone récents, de même que la traduction réalisée localement sur l’iPhone par l’application Traduire, ou encore la possibilité d’ajouter des clés virtuelles à l’Apple Wallet.

Quelques fonctions réservées aux iPhone 12/12 Pro et 13/13 Pro

Les iPhone 12/12 Pro peuvent quant à eux profiter de fonctionnalités supplémentaires, comme l’amélioration des photos en panorama, la connectivité 5G améliorée, mais aussi la possibilité de préférer automatiquement la 5G à une connexion Wi-Fi lorsque cette dernière est lente ou insuffisamment sécurisée.

Les nouveaux iPhone 13/13 Pro disposent quant à eux de deux fonctionnalités préférentielles : le mode cinématique (qui permet en vidéo de faire passer la mise au point d’un sujet à l’autre) et les nouveaux styles photographiques de l’appareil photo, plus avancés qu’un simple filtre promet Apple.