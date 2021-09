Déverrouiller votre iPhone 13 via l’Apple Watch marche mal ? Apple est sur le coup

Certains utilisateurs des iPhone 13 sont confrontés à un bug gênant le déverrouillage automatique de leur iPhone par l'Apple Watch lorsqu'un masque est portée. Une fonctionnalité qu'Apple est en train de réparer.

À la faveur d’une mise à jour d’iOS 14 déployée au printemps, Apple introduisait une fonctionnalité permettant à l’Apple Watch de déverrouiller automatiquement un iPhone, équipé de FaceID, lorsque son utilisateur porte un masque. Inspirée d’un mode de déverrouillage proposé depuis longtemps sur Mac, cette fonction n’est plus opérationnelle chez certains utilisateurs d’iPhone 13. C’est bien dommage : elle s’avère très pratique en période de pandémie pour éviter de taper un code à tout bout de champ, notamment lorsqu’on est dans un magasin. Heureusement, qu’Apple est au courant du problème et travaille déjà sur une solution.

Sur une page de son assistance Apple a confirmé ce 26 septembre avoir identifié le problème. « Il se peut que le message « Impossible de communiquer avec l’Apple Watch » s’affiche si vous essayez de déverrouiller votre iPhone [13] en portant un masque facial, ou que vous ne puissiez pas configurer le déverrouillage avec l’Apple Watch », commente la marque.

Pas de solution dans l’immédiat, mais ça va venir

« Ce problème sera corrigé dans une prochaine mise à jour logicielle. En attendant que cette mise à jour soit disponible, vous pouvez désactiver le déverrouillage avec l’Apple Watch et utiliser votre code d’accès pour déverrouiller votre iPhone 13 », lit-on. Comprenez qu’il va falloir attendre un peu. Pour désactiver le déverrouillage de votre iPhone 13 via l’Apple Watch, il suffit pour rappel d’aller faire un tour dans les réglages, puis de cliquer sur « Face ID et code ». Tapez votre code à 6 chiffres, puis scrollez vers le bas jusqu’à trouver l’onglet « Déverrouiller avec l’Apple Watch ». Il ne reste plus qu’à décocher l’option si vous l’aviez activée. Cela vous évitera d’avoir un message d’erreur à chaque tentative de déverrouillage avec votre montre.

Pour rappel, ce bug n’est pas le seul auquel Apple est confronté depuis l’introduction des iPhone 13 et d’iOS 15. On apprenait par exemple il y a quelques jours que de nombreux utilisateurs sont confrontés à une estimation incorrecte de leur espace de stockage restant sur iPhone ou iPad. Un autre problème qu’Apple devrait prochainement régler avec une potentielle version 15.0.1 d’iOS. Selon toute logique, elle devrait arriver rapidement.