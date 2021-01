Comment scanner un document avec votre iPhone

À la différence de beaucoup de smartphones sous Android, l'iPhone dispose nativement d'un moyen de scanner parfaitement un document, sans devoir le prendre en photo avec tous les éléments extérieurs inutiles. Rien de bien compliqué. On vous explique comment prendre le coup de main.

Vous n’avez plus de fax, l’envoi d’une photo d’un document important ne donne jamais un rendu terrible, voire sérieux. Et pourtant, vous n’avez que votre iPhone sous la main. Pas de problème ! Il y a une solution, comme disait la pub d’Apple. Et cela passe évidemment par une app maison déjà présente.

Sous Android, il existe une multitude d’applications pour scanner des documents, mais rarement des fonctionnalités intégrées directement dans l’appareil qui permettent de recadrer l’image pour ne conserver que la zone désirée. Vous pouvez aussi passer par Google Photos pour recadrer une photo prise. Mais vous n’obtiendrez qu’un fichier JPEG et non un PDF.

La procédure pour scanner un document avec son iPhone

Ouvrez l’application Notes.

Créez une nouvelle note en appuyant sur l’icône en bas à droite.

Appuyez sur l’icône Appareil photo et choisissez « Scanner des documents ».

Placez bien votre document un plat, dans une zone correctement éclairée. Cadrez le document avec votre appareil photo.

Dans la barre menu du haut, vous pouvez choisir de scanner en couleur, en nuances de gris, en noir et blanc ou résolution photo.

– Si vous êtes en mode « Auto », une zone jaune va délimiter le support détecté par le capteur photo qui est perçu comme le document à scanner. La photo se déclenche automatiquement.

– Vous pouvez choisir de passer en mode « Manuel » en appuyant en haut à droite de l’écran. Appuyez sur le déclencheur. Sur la photo obtenue, vous pouvez alors définir la zone de scan en ajustant les coins. Appuyez sur « Conserver le scan » pour que le document soit enregistré. Vous pouvez ensuite ajouter d’autres scans.

Même si vous êtes en mode « Auto », il est possible de rectifier la zone si celle-ci ne s’affiche pas correctement. Appuyez sur le bouton du déclencheur et vous pourrez ajuster les coins comme en mode manuel.

En mode auto, la zone est définie automatiquement Scanner un doc en mode manuel permet de définir par la suite la zone Ajustez les coins du document à scanner

Les documents scannés s’accumulent en bas à gauche de la fenêtre. Une fois toutes vos opérations réalisées, cliquez sur « Enregistrer ».

Comment gérer ses documents scannés ?

Tous les scans apparaissent alors dans la note. Vous pouvez au préalable recadrer le document, changer la couleur de vos documents. Il suffit de cliquer sur le document scanné.

Deux solutions se présentent ensuite à vous :

Ajouter des informations dans la Note et la partager en tant que tel. Appuyez sur les trois points en haut à droite, puis choisissez l’option « Envoyer une copie ». Vous pourrez alors envoyer par mail, SMS ou via des apps de stockage (Drive, OneDrive, iCloud, Fichiers…) les documents sous forme de PDF. Vous pouvez partager ou annoter un document scanné Une note contenant un doc scanné peut être modifié par d’autres utilisateurs Le document scanné s’affiche dans une note Attention « Partager la note » consiste à permettre à d’autres utilisateurs de la modifier et non de la recevoir comme une pièce jointe.

Si cette solution vous paraît trop compliquée, sachez qu’il existe des apps pour scanner vos documents. Genius Scan propose les mêmes fonctionnalités.