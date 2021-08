Xiaomi plastronne et annonce « le meilleur trimestre de son histoire »

Xiaomi communique sur ses bons chiffres, confirmant par la même les analyses des mois passés, qui plaçait la marque au premier rang en Europe et sur la deuxième marche mondiale.

Ce n’est un secret pour personne, Xiaomi se porte très bien, que ce soit sur le marché mondial ou européen. À quelques jours de la présentation de nouveaux produits abandonnant le Mi, le géant chinois confirme sa très bonne santé avec ses propres chiffres. Il écrit notamment que le trimestre qui vient de s’achever en juin est tout simplement « le meilleur résultat trimestriel de l’histoire de Xiaomi. »

Sur le second trimestre, Xiaomi aurait enregistré une croissance de 64 % par rapport à l’année précédente, avec 87,80 millions de Yuans (soit 11,51 millions d’euros) de chiffre d’affaires. Une fois toutes les charges soustraites, cela représente un bénéfice de 15,148 millions de Yuans (soit 1,968 million d’euros), une hausse de 96,7 % par rapport à l’année prochaine tout de même.

Les smartphones poussent la croissance

Dans le détail, ce sont les ventes de smartphones qui poussent principalement la croissance de Xiaomi, avec une augmentation de 86,8 % par rapport à l’année dernière sur le dernier trimestre.

Par ailleurs, le secteur de la domotique et de la maison connectée, sur lequel Xiaomi mise beaucoup, n’est pas en reste. Selon leurs chiffres, ce trimestre, les produits de domotique de Xiaomi auraient connu une hausse du chiffre d’affaires de plus d’un tiers par rapport à l’année précédente.

Le géant chinois reprend à son compte les classements présentés par Canalys, plaçant Xiaomi à la deuxième place mondiale pour la première fois sur ce trimestre, avec 16,7 % de parts de marché, et en première place sur le marché européen, avec 28,5 % de parts de marché.

Pour rappel, durant le mois de juin, Xiaomi s’était octroyé pour la première fois la première place du classement des smartphones, selon Counterpoint Research.

La question n’est donc plus de savoir si la stratégie de Xiaomi est payante, mais combien de temps elle le restera, et jusqu’où elle l’emmènera ? Quoi qu’il advienne, on a hâte de décompter les ventes des CyberDog dans les prochains bilans du géant chinois.