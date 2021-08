Xiaomi donne rendez-vous pour sa première conférence sans « Mi »

Xiaomi va nous présenter des nouveautés en septembre.

Xiaomi va présenter de nouveaux produits ! Oui bon, difficile d’être surpris en lisant ces mots, Xiaomi présente toujours de nouveaux produits, jusqu’à saturer le marché. Si cette nouvelle présentation est attendue et mérite son article, c’est parce que la conférence semble plus importante qu’à l’accoutumée.

C’est ce 15 septembre 2021 que Xiaomi organise une conférence pour présenter de nouveaux produits. L’événement est sobrement nommé #XiaomiProductLaunch, mais le fait de prévenir le public et la presse plus de 15 jours avant la conférence est significatif. Quand il s’agit de lancement peu important, Xiaomi annonce les produits par communiqué de presse ou par un petit événement annoncés quelques heures, ou jours, auparavant.

We promise this will be an exciting moment for all of you!

Save the date, don't miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu

