Xiaomi CyberDog : c’est un robot, c’est un chien, c’est un chien-robot !

C'était le one more thing de la conférence Xiaomi. Après le Mix 4, la marque a présenté son premier... robot-chien ! Voici le Xiaomi CyberDog.

La robotique fait rêver depuis longtemps : réussir à reproduire mécaniquement le vivant et son intelligence. Xiaomi pense pouvoir en démocratiser une première idée avec le Xiaomi CyberDog, un chien électronique.

Le design quadrupède et l’absence de gueule, remplacée par une bardée de caméras, rappellent forcément le design des chiens de Boston Dynamics. Ici, Xiaomi veut en faire un vrai produit pour les consommateurs.

Rempli de technologies

Pour créer son CyberDog, Xiaomi est allé s’associer avec de grands noms du secteur : Nvidia et Intel. Créer un robot ne s’invente pas, il faut concevoir la partie mécanique, mais aussi tout le cerveau et les yeux de la créature. À l’intérieur du Cyberdog, on retrouve ainsi une plateforme Nvidia Jetson Xavier NX, utilisée plutôt dans l’automobile autonome. Avec sa capacité de 21 TOPS, cette puce pourra rapidement exécuter les logiciels d’intelligence artificielle.

La vue du Xiaomi Cyberdog est déléguée à un module Intel RealSense capable de discerner la profondeur et aider le robot à éviter les obstacles. Cette technologie n’est pas nouvelle, Intel RealSense a été conçue pour des applications de réalité augmentée ou d’identification. C’est le même genre de technologie que l’on retrouvait dans les capteurs Kinect, ou pour Face ID d’Apple. Un stockage SSD interne de 128 Go et 6 microphones finissent de peindre le tableau des caractéristiques internes.

Sur le plan mécanique, Xiaomi promet que son Cyberdog pourra courir à 3,2 mètres par seconde, soit 11,52 km/h, et pourra porter une charge de 3 kg.

Lancement en Chine à 9999 yuans

Le Xiaomi CyberDog est lancé uniquement en Chine pour le moment. Ce produit sera commercialisé à 9999 yuans, soit 1315 euros HT environ.