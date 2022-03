Vous pouvez enfin passer un fichier du MacBook à l’iPad avec une même souris

Annoncée dès la conférence WWDC de juin 2021, la fonction Commande universelle s'était fait attendre. Elle est disponible depuis lundi soir avec l'arrivée des mises à jour de macOS 12.3 et iPadOS 15.4. Vous pouvez enfin utiliser une même souris et un même clavier sur plusieurs appareils à proximité.

Si iOS 15 et macOS Monterey avaient laissé entrevoir de très nombreuses nouveautés fort intéressantes en juin dernier lors de leur présentation à la conférence WWDC 2021, celles-ci ont tardé à se montrer.

Au premier rang, on pense évidemment à SharePlay, l’outil pour visionner des films, contenus vidéo, photos ou musicaux entre amis et famille à distance, et tous en même temps. Il aura fallu attendre fin 2021 pour voir la fonction être accessible sur l’ensemble des appareils Apple. Il en va de même pour la très attendue Commande universelle (Universal Controle en anglais) qui est enfin disponible sur Mac et iPad depuis ce lundi et le déploiement de macOS 12.3 ainsi que d’iPadOS 15.4.

La fluidité et la continuité au bout de la souris

Le principe de la Commande universelle à activer sur votre Mac, MacBook ou iMac, votre iPad, iPad Air ou iPad Pro, est de permettre de passer d’un appareil à l’autre avec une même souris, les trackpads, voire le clavier. Il suffit de faire passer le curseur d’un écran à l’autre.

Avec les bêtas macOS 12.3 et iPadOS 15.4 déployées aujourd’hui, arrive la fonction Commande universelle qui permet de passer d’un Mac à un iPad ou un iMac avec une même souris. #Apple pic.twitter.com/cXdEfUFP7X — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) January 27, 2022

La bonne trouvaille de la fonction Commande universelle est de permettre de passer d’un appareil à l’autre sans avoir besoin de spécifier leur disposition. Vous utilisez le clavier et la souris de votre MacBook sur l’iPad en toute simplicité, par exemple, et même vers un iMac ou Mac. Même les raccourcis clavier de votre Mac ou de l’iPad fonctionneront sur l’autre appareil.

Cela va plus loin que la fonction SideCar déjà présente qui permet de se servir d’un iPad comme second écran d’un Mac notamment. Là, votre tablette restera un écran distinct et vous pouvez glisser des fichiers de l’un vers l’autre, mais aussi des éléments d’un document ou des données d’une app.

Pour le moment, la fonction est encore en bêta (c’est placardé partout dans le panneau des options), mais elle s’avère plutôt efficace. Pour que tous ces appareils communiquent, il faut qu’ils soient tous connectés au même compte iCloud.

Comment configurer Commande universelle ?

Vous devez disposer d’un Mac sous macOS 12.3 et/ou d’un iPad sous iPadOS 15.4. Tous les appareils concernés doivent être connectés sous le même compte iCloud, les options Handoff (continuité d’utilisation sur des produits) et vous devez avoir opté pour l’authentification à deux facteurs afin de sécuriser l’ensemble. Libre à vous de connecter éventuellement votre iPad utilisé en filaire.

Sur Mac :

Allez dans Préférences Système > Moniteurs, puis dans Réglages d’affichage.

Cliquez sur Universal Control… Un panneau d’options apparaît.

Autorisez l’utilisateur du pointeur et du clavier sur n’importe quel Mac ou iPad à proximité. Vous devez également activer l’option pour que le pointeur comprenne qu’il doit aller vers un autre appareil quand il arrive au bord du moniteur.

Vous pourrez également choisir de laisser la Commande universelle activée en permanence

Pour bien fonctionner, activez le Bluetooth et le wifi des appareils. Vous pouvez en laisser un en connexion cellulaire, mais pas de connexion partagée entre appareils.

Quels sont les appareils compatibles ?

MacBook Pro (2016 et ultérieurs)

MacBook (2016 et ultérieurs)

MacBook Air (2018 et ultérieurs)

iMac (2017 et ultérieurs)

iMac 5K

iMac Pro Mac mini (2018 et ultérieurs)

Mac Pro (2019)

iPad Pro (tous modèles)

iPad Air (3e gen et ultérieurs)

iPad (6e gen et ultérieurs)

iPad mini (5e gen et ultérieurs)

