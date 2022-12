Apple s'apprêterait à lancer de nouveaux écrans voués aux utilisateurs de Mac et d'iPad. Si plusieurs modèles sont pressentis, le premier à faire surface serait un nouveau Pro Display XDR. Ce moniteur arriverait sur le marché courant 2023, possiblement après le lancement d'un nouveau Mac Pro.

Enrichir son catalogue d’écrans externes pour Mac et iPad. C’est ce qu’Apple aurait en tête, nous dit Mark Gurman dans sa newsletter Power On. Souvent bien renseigné, le journaliste de Bloomberg explique que la firme serait à l’oeuvre sur « plusieurs nouveaux écrans externes » dotés de puces Apple Silicon intégrées, à la manière de l’actuel Studio Display, lancé plus tôt cette année, et qui intègre pour sa part une puce A13 Bionic (celle que l’on trouvait en 2019 sur les iPhone 11).

Notons que ce n’est pas vraiment la première fois que des informations nous orientent vers le lancement de nouveaux moniteurs externes chez Apple. Cet automne, une rumeur laissait déjà entendre que le géant de Cupertino préparerait un écran Mini-LED et 120 Hz (Pro Motion) de 27 pouces. Pour rappel, la gamme actuelle d’Apple se limite dans l’immédiat à deux modèles seulement : le Studio Display, lancé en mars dernier à partir de 1749 euros, et le Pro Display XDR, lancé fin 2019 à un prix de 5499 euros (sans pied).

Vers un renouvellement du Pro Display XDR dans un premier temps ?

C’est d’ailleurs ce Pro Display XDR qu’Apple chercherait, dans un premier temps, à remplacer par un modèle remis au goût du jour courant 2023. L’idée serait d’accompagner le lancement d’un nouveau Mac Pro pressenti lui aussi dans les prochains mois. D’après Mark Gurman, ces deux nouveaux produits pourraient toutefois arriver sur le marché en décalé.

« Apple travaille également sur plusieurs nouveaux moniteurs externes, notamment une mise à jour du Pro Display XDR qui a été lancé aux côtés du Mac Pro Intel en 2019. Il est toutefois possible que le prochain écran haut de gamme de l’entreprise soit expédié après le Mac Pro, car l’appareil est plus avancé dans son développement que le moniteur… », explique le journaliste.

Cette information va quoi qu’il en soit dans le sens de 9to5Mac. Il y a quelques mois, le média spécialisé rapportait en effet qu’Apple avait un nouvel écran externe en chantier, doté d’une définition 7K.

Avec une diagonale de 32 pouces, ce potentiel Pro Display XDR de nouvelle génération profiterait ainsi d’une finesse d’affichage de 245 PPP… à moins qu’Apple ne choisisse de passer sur un format 36 pouces tout en conservant les 218 PPP du Pro Display XDR actuel, limité à une dalle 6K de 32 pouces.

