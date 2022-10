Après le Studio Display, Apple aurait un nouvel écran idéal pour jouer

Selon un analyste, Apple aurait dans sa manche un moniteur de 27 pouces à présenter l'année prochaine. On peut s'attendre à un prix élevé pour une fiche technique alléchante.

Après le Pro Display XDR, Apple s’est lancé en 2022 sur le marché des moniteurs « grand public » avec le Studio Display. Cet écran 5K de 27 pouces est non seulement très bien calibré, mais il est aussi intelligent grâce à sa puce A13 (celle qui anime les iPhone 11). Celle-ci peine cependant à démontrer son utilité ici. Lors de notre test du Studio Display d’Apple, nous trouvions donc que cet écran avait un peu de mal à justifier son tarif de 1750 euros.

Il semblerait néanmoins qu’un meilleur compromis arrive.

Du mini-LED sur le prochain écran Apple

Selon Ross Young, dont le propos est relayé par WCCF Tech, Apple préparerait un nouveau moniteur de 27 pouces pour le premier trimestre 2023. Celui-ci corrigerait deux des problèmes du Studio Display : tout d’abord son contraste et sa luminosité en adoptant la technologie mini LED, mais aussi sa fluidité avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz (ProMotion).

Selon Ross Young, Apple visait originellement une sortie en juin 2022, puis en octobre. L’écran aurait finalement été reporté une nouvelle fois en raison de contraintes d’approvisionnement. Avec une définition 5K comme le Studio Display, il faudrait à Apple près de 15 millions de mini LED par écran produit.

Avec de telles caractéristiques, il pourrait aussi bien s’adapter aux créatifs du domaine professionnel — sans pour autant remplacer le Pro Display XDR — qu’aux joueurs et joueuses désirant la meilleure image possible et une grande réactivité.

Quid du prix de cet écran ?

Son prix risque cependant d’être salé. Avec de telles caractéristiques, il devrait être bien plus cher que le Studio Display. Il est difficile toutefois d’estimer son prix. Certains indiquent qu’un téléviseur mini LED revient environ à 1000 euros du pouce, ce qui signifierait que cet écran coûterait… 27 000 euros.

Même pour Apple, ce tarif parait excessif et difficile à justifier, surtout en gardant une cohérence avec le Pro Display XDR de 32 pouces, vendu pour sa part à partir de 5500 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.