Apple : l’écran MiniLED et ProMotion de 27 pouces serait passé à la trappe

D'après des informations émanant de Ross Young, souvent bien informé quand il s'agit d'écrans, Apple aurait mis au placard son projet de moniteur 27 pouces MiniLED compatible avec la technologie ProMotion.

Faut-il encore attendre le moniteur MiniLED et ProMotion de 27 pouces, évoqué par la rumeur depuis près d’un an chez Apple ? Si l’on en croit Ross Young, spécialiste des questions d’affichage, la réponse est non. D’après le CEO et co-fondateur du cabinet DSCC (Display Supply Chain Consultants), ce projet d’écran aurait tout bonnement été annulé. Une information qui nous arrive alors que l’écran avait déjà subi plusieurs reports.

En mai 2022, des informations nous orientaient ainsi vers un lancement courant octobre… qui n’a finalement pas eu lieu. Des problèmes de production en Chine avaient en outre été évoqués, sans tellement plus de détails. Aujourd’hui, il faudrait donc tout simplement faire une croix sur ce moniteur. Du moins pour l’instant, note le site français iPhoneAddict.

La production de masse jamais lancée ?

À l’origine, cet écran MiniLED et 120 Hz, voulu comme une alternative au Studio Display, lancé en mai 2022, devait arriver durant l’été 2022. Il y a quelques mois, Ross Young réajustait toutefois ses prévisions en évoquant une sortie plutôt sur le premier trimestre 2023. Plus récemment, l’analyste avait enfin indiqué qu’il ne disposait d’aucune preuve permettant d’attester que l’écran était bien entré en phase de production de masse, laissant entendre que la chaîne d’approvisionnement d’Apple était plus ou moins inerte le concernant.

Notons toutefois que Ming-Chi Kuo, analyste réputé pour le cabinet TF International Securities, continue pour sa part de croire à un lancement. L’intéressé faisait d’ailleurs le point il y a quelques heures sur les dernières informations portées à sa connaissance concernant cet écran. D’après lui, le moniteur entrerait finalement en production courant 2024 ou début 2025, et miserait sur une fiche technique très haut de gamme. L’écran tirerait ainsi bel et bien parti de la technologie d’affichage MiniLED et profiterait en outre de bordures plus fines que celles du Studio Display, tout en étant lui-même plus svelte.

Notons en parallèle qu’Apple travaillerait toujours sur un autre écran, plus grand, et disposant cette fois d’une définition 7K… contre 6K « seulement » pour l’actuel Pro Display XDR.

