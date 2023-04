Météo, App Store, iCloud : les pannes se multiplient chez Apple

Depuis plusieurs semaines, les services d'Apple tombent régulièrement en panne. Une mauvaise pente pour le géant de la tech.

Que se passe-t-il chez iCloud ? Plus une semaine ne s’écoule sans une panne massive d’un ou plusieurs services en ligne de la part d’Apple. À la fin du mois de mars, c’était Apple Music et iCloud qui étaient tombés en panne pendant quelques heures. La semaine dernière, c’est l’application Météo du géant qui ne fonctionnait plus.

Une nouvelle panne a touché dans la nuit les services du géant.

L’App Store en panne pendant plusieurs heures

Comme le rapporte 9To5Mac, plusieurs services d’Apple ne fonctionnaient plus durant la nuit du lundi au mardi. On parle notamment de l’App Store, mais aussi de l’Apple Store, d’Apple Music et d’autres services de support.

En cause « une erreur SSL empêchant un accès sécurisé au serveur » d’après Apple. La page dédiée aux pannes chez Apple indique un retour à la normale pour tous les services, mais confirme que 5 pannes ont été résolues aujourd’hui.

Compte tenu des heures de la panne, la France métropolitaine n’a pas été très touchée par cette dernière. On peut toutefois s’interroger sur la multiplication des pannes chez Apple.

La firme fait payer cher ses produits et services notamment grâce à une image de marque portée par une certaine fiabilité de la marchandise. Chacune de ces pannes peut écorner cette image. Espérons que nous aurons bientôt un meilleur éclairage sur l’origine de ces pannes à répétition.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.