iOS : votre app météo bug sur iPhone ? On a la solution

L'app Météo des iPhone d'Apple est complètement plantée actuellement, avec un bug qui empêche de voir la météo. On vous explique comment faire pour qu'elle refonctionne, avant qu'Apple ne règle le problème.

Ce matin, l’application Météo sur iOS connaît quelques petits dysfonctionnements. Il semble en effet impossible d’afficher la météo si votre iPhone est connecté en Wi-Fi. Pour certaines personnes, c’est uniquement le widget Météo sur l’écran d’accueil qui ne fonctionne pas. Alors que pour d’autres, c’est l’application Météo dans sa globalité qui refuse de donner le moindre signe de vie. Le site d’Apple indique d’ailleurs sur son site un problème en cours actuellement sur le service de météo.

La solution pour réparer la météo sur iOS

Pour réparer l’application Météo à nouveau, voici notre solution qui semble être fonctionnelle chez l’intégralité des utilisateurs touchés par le problème. Désactivez le Wi-Fi (en faisant apparaître le centre de contrôle, ou directement dans les Réglages d’iOS comme l’indique Apple). Une fois le Wi-Fi désactivé, fermer et relancer l’application Météo. Pour cela, « balayez vers le haut depuis le bas de l’écran et marquez une pause au milieu de l’écran » comme le précise Apple sur son site, puis il suffit d’effectuer un balayage vers le haut sur l’application Météo.

Laissez le Wi-Fi désactivé, et relancez à nouveau l’application Météo. Si tout se passe bien, vous devriez avoir accès à nouveau aux données météorologiques. Le widget devrait lui aussi faire de nouveau apparaître la météo sur votre écran d’accueil. En attendant qu’Apple répare le problème, dont les données météorologiques ne proviennent plus de The Weather Channel, mais d’Apple Weather depuis iOS 15.2.

Vous pouvez aussi profiter de cette panne pour essayer des alternatives à l’application Météo d’Apple. Nous avons un guide dédié à toutes les applications Android et iOS permettant de connaître la météo.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).