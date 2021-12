iOS 15.2 est disponible : la mise à jour d’Apple apporte Apple Music Voice et un mode macro amélioré

Après une version bêta entre les mains des développeurs depuis quelques semaines, iOS 15.2 a fait son apparition sur les iPhone compatibles ce lundi soir. A la clé, plusieurs nouveautés sur la vie privée, un mode Macro plus souple, la reconnaissance vocale multu et l'arrivée d'Apple Music Voice.

Moins de trois mois après son déploiement, iOS 15 connaît déjà sa seconde mise à jour d’ampleur, la cinquième en comptant les patches de sécurité et de performances déployés en cours de route (iOS 15.0.1, 15.0.2 et 15.1.1). Disponible pour les développeurs depuis plusieurs semaines, iOS 15.2 est enfin déployé pour le grand public.

Comme aime souvent à le faire Apple, cette mise à jour est arrivé ce lundi soir, avec son lot de nouveautés très attendues. Après SharePlay désormais disponible pour partager des contenus de manière synchronisée avec ses proches (musique, vidéo…) et qui va être déployé sur macOS Monterey avec la nouvelle mise à jour des Mac, iOS 15.2 apporte notamment le transfert de données à des tiers, la détection de nudité dans Messages ou encore des contrôles améliorés pour la confidentialité.

Les nouveautés iOS 15.2

Les utilisateurs d’iPhone, mais aussi d’iPad dans la déclinaison iPadOS 15.2 qui sort en parallèle, vont faire le plein de nouveautés.

Apple Music Voice est disponible

Apple Music Voice, le nouveau forfait du service de streaming musical, est enfin proposé avec son prix cassé (4,99 euros par mois) et son utilisation uniquement via Siri, notamment sur les enceintes HomePod et HomePod mini.

Vous pouvez accéder à l’ensemble du catalogue, des playlists et stations de radio en demandant à l’assistant vocal. Siri peut même vous faire des suggestions en fonction de votre historique d’écoute.

Apple Music permet désormais de faire une recherche dans ses propres listes de lecture afin de retrouver un titre ou un artiste.

Le HomePod s’enrichit aussi de la reconnaissance vocale multi-utilisateur. Il faut pour cela mettre à jour votre enceinte depuis l’app Maison après avoir mis à jour votre iPhone ou iPad.

Un bouton pour activer la macro manuellement

Depuis iOS 15.1, il est possible de désactiver le mode Macro qui se lançait automatiquement dès que vous vous approchiez d’un objet. Mais c’était tout ou rien pour l’utilisation. Parmi les nouveautés de la bêta, Apple offre la possibilité d’activer la fonction à l’aide d’un bouton sur l’écran en forme de tulipe qui apparaît sur l’app Appareil Photo. Une fonction réservée seulement aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Nouveau design pour les notifications sur l’écran verrouillé

Toute l’apparence des notifications est modifiée. C’est désormais sous forme de vignettes qu’apparaissent les notifications les plus importantes sous forme de tuiles. Une façon de les mettre bien mieux en valeur.

La confidentialité renforcée

Protéger la vie privée de ses utilisateurs est devenu un sacerdoce pour Apple qui ne cesse de le rappeler et de renforcer sa sécurité. Et des efforts sont vraisemblablement encore à faire selon un article récent du Financial Times qui expliquait que le système App Tracking Transparency pour éviter la récupération des données des utilisateurs par des apps tierces réussissait à être contourné. Une nouvelle grimace au sein de Cupertino après l’affaire Pegasus.

Un nouveau rapport de confidentialité apparaît dans Réglages. Il va vous permettre de savoir exactement quelles fonctions (localisation, appareil photo, micro, contacts…) vos applications ont consultées dans les sept derniers jours, ainsi que leur activité réseau.

L’option « masquer mon adresse e-mail » est enfin déployée dans l’app Mail. Celle-ci vous permet d’envoyer vos mails à partir d’une adresse aléatoire pour que vos correspondants ne connaissent pas votre adresse exacte. Tous les messages seront redirigés vers votre boîte habituelle. Il faut pour cela disposer d’un abonnement iCloud+.

Désigner votre héritier numérique

Twitter et Facebook proposent déjà de désigner votre héritier numérique qui héritera des commandes de votre compte en cas de décès bien réel. Apple en fait de même en vous laissant la possibilité de désigner un légataire qui pourra accéder à vos contenus après votre mort.

L’historique des pièces remplacées sur votre iPhone affiché

La liste des réparations subies par votre appareil (changement d’écran, de batterie, du capteur photo…) apparaît désormais dans les informations générales de l’iPhone (Réglages > Général > À propos). Cela indique également si la pièce changée est agréée ou non par Apple. Un ajout qui ferait suite à l’annonce récente d’Apple de proposer un kit de remplacement officiel pour les plus manuels (et courageux !).

Les informations sur les réparations subies par l’iPhone apparaissent avec iOS15.2 // Source : Apple La mention de réparation officielle // Source : Apple Si une pièce n’est pas conforme, l’iPhone le signale // Source : Apple

Et aussi…

Vous bénéficiez désormais de cinq heures pour localiser votre iPhone perdu qui serait en mode réserve. C’est-à-dire totalement à plat et éteint, mais sur le peu d’alimentation qu’il lui reste pour faire fonctionner les systèmes NFC (carte de transport, paiement sans contact ou CarKey).

CarPlay va pouvoir profiter des cartes plus enrichies des versions iPhone, iPad et Mac, avec l’apparition des bandes cyclables, passages piétons et détails des voies de circulation notamment.

Vous pouvez désormais renommer ou supprimer un tag dans les applications Rappels et Notes. L’app Bourse affiche à présent la devise d’un afficheur pour suivre les performances depuis le début de l’année.

Un onglet Store fait son apparition sur l’app Apple TV pour mieux trouver, acheter ou louer un film ou une série.

iPadOS 15.2 permet désormais aux iPad d’accéder à la fonctionnalité « Note rapide » en balayant depuis l’angle inférieur droit ou gauche.

En revanche, la détection de nudité dans les envois de photos au sein de l’app Messages qui a fait tant débat n’apparaît finalement pas dans la mise à jour en France, mais seulement aux Etats-Unis. Pas plus que le mode universel pour utiliser une même souris et un même clavier pour passer intuitivement d’un iPad à un MacBook ou un iMac. Il faudra encore patienter pour voir cette fonction phare être déployée pour iPadOS notamment, qui suit généralement les mises à jour d’iOS.

Quels sont les appareils compatibles ?

Voici la liste des iPhone et iPod compatibles avec iOS 15.2. Comme à chaque fois, la mise à jour apparaît progressivement pour tous les utilisateurs au cours des premiers jours :

