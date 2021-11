iOS 15.1.1 est disponible : votre iPhone ne devrait plus raccrocher tout seul

Depuis quelques jours, la mise à jour iOS 15.1.1 commence à être déployée pour les utilisateurs d’iPhone. Elle s’adresse avant tout aux propriétaires des gammes iPhone 12 et 13 afin de corriger un problème de performances lors des appels téléphoniques.

Si vous aviez des problèmes en passant des appels avec votre iPhone, la prochaine mise à jour d’iOS 15 pourrait vous être d’une grande aide. Apple déploie actuellement iOS 15.1.1 pour les gammes d’iPhone 12 et iPhone 13.

Sur ces appareils, des utilisateurs ont rencontré des problèmes d’interruption parfois involontairement lorsqu’ils étaient en communication. Ce correctif vise à améliorer les performances pour supprimer ces coupures intempestives et non désirées.

Les autres iPhone ne paraissent pas avoir été concernés par ce problème et ne font pas partie des smartphones mentionnés par Apple.

En attendant un iOS 15.2 prometteur

Cette mise à jour intermédiaire intervient alors que l’on attend iOS 15.2 qui s’annonce riche en nouveautés, selon le Youtubeur Zollotech. On attend notamment l’arrivée de la possibilité d’ajouter un contact héritier qui pourra accéder à vos contenus après votre décès, la possibilité de cacher son adresse e-mail lors d’un envoi en créant une adresse aléatoire qui redirige vers votre boîte, un contrôle parental renforcé avec un affichage adapté au niveau des contenus accessibles.

L’application Rappels s’enrichirait de la possibilité de renommer ou supprimer un tag ou un ensemble de tags de sa liste. Après la possibilité de désactiver automatiquement le mode macro avec iOS 15.1, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max profiteraient d’un nouveau bouton en forme de tulipe qui apparaîtrait sur l’écran quand vous vous rapprochez d’un sujet pour activer manuellement le mode macro.

La dernière bêta dont ont hérité les développeurs en début de semaine laisse entrevoir quelques améliorations pour l’application Musique notamment. Il serait possible de chercher un artiste ou une chanson au sein d’une liste de lecture et plus seulement via le menu Recherche. La fonction Localiser pour les objets va également connaître quelques améliorations comme une fonction pour retourner plus facilement un objet perdu à son propriétaire grâce aux AirTags.

