Apple ne travaillerait pas sur un nouvel écran mystère… mais sur deux

Selon Mark Gurman, Apple ne travaillerait pas sur un seul nouveau moniteur, mais bien sur deux. Difficile pour l’instant de savoir exactement à quoi s’attendre, mais un faisceau de présomption nous éclaire.

L’arrière du Studio Display avec le support à inclinaison réglable, pour illustration // Source : FRANDROID – Robin WYCKE

Une nouvelle version du Studio Display, dotée cette fois d’une dalle mini-LED, est dans les cartons chez Apple. Ça, on le sait depuis quelques semaines grâce aux informations dénichées à la fois par l’analyste Ross Young (spécialiste des questions d’affichage) et par Mark Gurman.

Le journaliste de Bloomberg, souvent bien renseigné quand il s’agit des futurs produits d’Apple, explique néanmoins qu’un second écran serait aussi en gestation à Cupertino.

Deux nouveaux moniteurs Apple… oui, mais lesquels ?

Dans sa dernière newsletter Power On, l’intéressé explique en effet qu’Apple travaillerait sur deux nouvelles références de moniteurs : J427 et J527. La première correspondrait bien à un nouveau Studio Display mini-LED, mais Mark Gurman explique ne pas encore disposer d’informations suffisamment étoffées pour savoir à quoi s’en ternir avec cette seconde référence.

Le journaliste en est donc, pour l’instant, réduit à spéculer. La logique voudrait que cette seconde référence corresponde à une nouvelle version du Pro Display XDR, l’écran mini-LED 6K et 32 pouces d’Apple. Mais selon Gurman, il n’est pas non plus à exclure qu’Apple soit en réalité en train de développer parallèlement deux nouvelles versions du Studio Display… pour au final n’en commercialiser qu’une seule.

Pour contexte, le Pro Display XDR a été lancé en 2019, il est disponible à partir de 5499 euros en France ; tandis que le Studio Display est pour sa part affiché depuis 2022 à 1749 euros en prix de départ dans l’Hexagone. Les deux moniteurs sont limités à 60 Hz et affichent un format d’image 16:9. Deux points sur lesquels Apple pourrait, entre autres, progresser à travers de nouvelles moutures.