Apple travaillerait sur un iMac plus grand : voici ce que l’on sait

Depuis la transition vers Apple Silicon, la gamme iMac a connu une refonte majeure avec l’introduction d’un modèle unique de 24 pouces. Cette décision a laissé de nombreux utilisateurs dans l’expectative quant à l’avenir des grands écrans dans la lignée iMac.

Bien qu’Apple ait clairement indiqué ne pas prévoir de nouvel iMac de 27 pouces, la porte reste ouverte pour un modèle encore plus grand. En effet, les déclarations de l’entreprise se sont toujours concentrées spécifiquement sur la taille de 27 pouces, sans exclure d’autres possibilités. Cette nuance laisse entrevoir la possibilité d’un iMac de 30 ou 32 pouces à l’avenir.

En effet, les rumeurs persistent autour d’un iMac grand format. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a récemment évoqué l’intérêt continu d’Apple pour le marché professionnel et la probabilité d’un iMac à écran plus large. De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo a mentionné un potentiel iMac de 32 pouces avec technologie mini-LED pour 2025, bien que ce calendrier puisse être repoussé.

Les défis techniques et stratégiques d’un grand iMac

La création d’un iMac plus grand présente plusieurs défis pour Apple. D’une part, l’intégration d’un écran de haute qualité de grande taille dans un design ultra-fin caractéristique de l’iMac actuel nécessite des prouesses techniques. D’autre part, Apple doit trouver le bon positionnement pour un tel produit dans sa gamme, sans cannibaliser les ventes du Mac Studio ou du Pro Display XDR.

Le développement d’un grand iMac s’inscrirait dans la stratégie d’Apple de répondre aux besoins des professionnels exigeants. Un écran plus grand offrirait un espace de travail accru, idéal pour les créatifs, les développeurs et les utilisateurs multitâches. De plus, l’intégration de technologies avancées comme le mini-LED pourrait justifier un prix premium et différencier clairement ce modèle du reste de la gamme.

Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été donnée, les indices suggèrent qu’Apple n’a pas abandonné l’idée d’un iMac grand format. Si un tel produit voit le jour, il ne sera probablement pas commercialisé avant 2025 au plus tôt. En attendant, les utilisateurs à la recherche d’un grand écran Apple peuvent se tourner vers le Studio Display ou le Pro Display XDR, combinés à un Mac mini ou un Mac Studio pour une solution évolutive.