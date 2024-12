iMac M3 : le tout dernier ordinateur fixe tout-en-un d’Apple est déjà à prix réduit grâce aux offres de Noël

C’est le top à avoir chez soi, pour travailler et se divertir. L’iMac M3 d’Apple est un PC fixe où tous les composants sont réunis au niveau de son écran de 23,5″ 4,5K. En plus, il est fourni avec un clavier, une souris et surtout 11 % de réduction chez PC Componentes.

Apple régale tous les amateurs d’ordinateurs fixes avec cet iMac M3, disponible sur le marché depuis environ un an. C’est un ordinateur complet, même si vous n’en voyez que l’écran. Un bien bel écran d’ailleurs, puisqu’il affiche de la 4,5K. C’est une machine aussi élégante que puissante qui, au final, ne prend pas trop de place et qui, financièrement, est relativement honnête puisqu’il coûte 1559,56 euros. Sauf si vous allez chez PC Componentes où il profite d’une petite baisse de 173,56 euros.

Les points forts de l’Apple iMac M3

Indéniablement son écran de 23,5″ en 4,5K

La souris et le clavier fournis le rendent immédiatement utilisable

La puce M3 fait des merveilles dans la configuration

Comme mentionné juste au-dessus, l’iMac M3 coûte, de base, 1559,56 euros, en tout cas chez PC Componentes. Mais sur le site, vous pouvez vous faire plaisir et le commander pour 1386 euros.

Un PC fixe familial tout-en-un signé Apple

Chez Apple, côté ordinateurs, vous connaissez forcément les MacBook, quels qu’ils soient, mais avez-vous entendu parler des iMac ? Peut-être un peu moins car il s’agit d’ordinateurs fixes, qui perdent donc tout le côté compact et portable. Mais qui gagnent en taille et en qualité. Même si, niveau compacité, il n’est pas en reste parce qu’il a beau être un PC fixe, il n’a pas de tour. Tous les composants se situent dans le bloc écran, qui se paye le luxe d’être utrafin.

L’écran (avec pied) de l’iMac M3 mesure 547 x 147 x 461 mm pour 4,43 kg. Vous n’avez qu’à le poser sur un bureau, le brancher au secteur et il est directement utilisable. En plus, dans le pack, vous avez un clavier et une souris sans-fil, là aussi signés Apple. Comme ça, vous pouvez vous en servir dans les secondes qui suivent son branchement, avec le système d’exploitation macOS Sonoma.

Une machine qui regorge de puissance

L’iMac M3 affiche de la 4,5K sur une surface de 23,5″, avec une luminosité de 500 cd/m². À l’intérieur, vous retrouvez la fameuse puce Apple M3 avec 8 cÅ“urs : 4 de performance et 4 efficaces, avec 16 cÅ“urs de coprocesseur. Ici, vous avez 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire sur SSD.

En pratique, tout ce que vous allez lancer va être fluide, même certains jeux. Dans notre test, il y a du Baldur’s Gate III, du Rise of the Tomb Raider et du No Man’s Sky. Il faut juste penser à baisser la résolution d’écran, parce que la 4,5K est très gourmande. Mais si vous tournez en 1080p, ça passe crème. Le tout dans un silence absolu.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’iMac M3 via le test complet disponible sur Frandroid.

