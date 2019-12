L’écran Apple Pro Display XDR ne peut se nettoyer qu’avec un chiffon Apple

L'écran Apple Pro Display XDR vendu en parallèle du nouveau Mac Pro a une particularité : un revêtement spécial est apposé sur son écran. Apple prévient donc de ne le nettoyer qu'avec le chiffon qu'il fournit et prendre plusieurs précautions.

Le segment professionnel a quelques particularités qui peuvent étonner les consommateurs lambda. Une peut s’avérer particulièrement choquante : le fait que le prix n’est pas tant un problème si le service rendu équivaut à un gain de temps, et donc d’argent.

Lorsqu’Apple a présenté ses nouveaux Mac Pro, la comparaison avec l’univers PC a naturellement été faite. Et oui, il est possible de monter un PC équivalent pour moins cher, mais le service entourant la machine de l’américain, en prime des logiciels type Final Cut Pro encore exclusifs à macOS, ont pu convertir de nombreux acheteurs.

Un chiffon Apple ou rien pour le Pro Display XDR

Alors que les premiers retours sur cette machine apparaissent et qu’elle est désormais disponible en France, c’est également le cas pour l’Apple Pro Display XDR et son pied à 1099 euros. Mais surtout, après publication d’un guide officiel en ligne, on apprend que l’écran ne peut pas forcément être nettoyé par des moyens conventionnels.

Son revêtement en verre nanotexturé (optionnel et qui contrecarre les reflets) pousse en effet Apple à forcer ses utilisateurs à utiliser le chiffon qu’il fournit lui-même dans la boîte pour nettoyer la moindre trace de doigt ou poussière, sous peine de l’endommager.

La marque indique qu’il ne faut pas utiliser d’eau ou d’autres liquides ce faisant, ni même un autre chiffon. Si vous perdez le vôtre, vous pourrez contacter le support Apple pour qu’il vous en fournisse un nouveau.

Voilà qui n’est pas très standard… comme le revêtement nanotexturé d’ailleurs. Au vu du segment ciblé cependant, il est presque tentant de dire « on n’est plus à ça près ».