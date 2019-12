Apple va commercialiser ses deux derniers produits de l’année 2019. Les Apple Mac Pro et Pro Display XD arrivent sur l’Apple Store, mais nous ne connaissons pas encore leurs tarifs en euros.

Après le nouveau MacBook Pro 16 pouces, deux autres appareils vont être disponibles sur l’Apple Store peu avant Noël. Il s’agit du PC de bureau Mac Pro et du moniteur Pro Display XDR. Les commandes seront acceptées à partir du 10 décembre. Apple vient juste d’envoyer un e-mail à ses clients pour les prévenir. Ainsi, il sera possible de commander les deux nouveaux produits le 10 décembre à partir de 18h, mais on ne sait pas quand ils seront réellement livrés et nous ne connaissons pas leurs tarifs en France.

Du haut de gamme

Les deux produits sont des appareils haut de gamme. Le Mac Pro dispose de processeurs Xeon avec un CPU qui peut contenir jusqu’à 28 cœurs. De plus, la tour fournit huit emplacements PCIe. Il prend en charge jusqu’à 1,5 téraoctets de RAM. Pour la partie GPU, deux modules MPX Radeon Pro Vega II Duo et quatre GPU sont disponibles.

Evidemment, le Mac Pro n’est pas donné : la plus petite configuration est à 6000 dollars avec un Intel Xeon (8 Core), 32 Go de RAM, une carte AMD Radeon Pro 580X et 256 Go de SSD. Vous pouvez vous amuser à comparer les différentes options du Mac Pro sur le site d’Apple.

Le Pro Display XDR se compose d’une dalle Retina de 32 pouces en définition 6K (6 016 x 3 384 pixels). Les points forts de cet écran sont un espace de couleur du cinéma numérique (espace colorimétrique P3), une profondeur de couleurs 10 bits, une luminosité maximale de 1600 nits et un contraste de 1 000 000:1.

C’est un écran conçu et calibré pour les créateurs et vendu à partir de 4 999 dollars.