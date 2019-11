Comme on pouvait s'y attendre, Apple vient de présenter son nouveau MacBook Pro de 16 pouces. Un monstre de guerre qui reprend le clavier en ciseau des vieilles générations et non le clavier papillon des derniers.

C’est Tim Cook lui-même qui l’a révélé en premier sur Twitter : « le plus puissant des MacBook Pro » est désormais officiel, et comme on pouvait s’y attendre, il est équipé d’un écran IPS « Retina » de 16 pouces avec une définition native de 3072 x 1920 pixels, soit 226 pixels par pouces. Apple annonce une forte luminance de 500 nits, mais aussi une large gamme de couleurs (P3) pour les amateurs de traitement photo ou vidéo.

Deux configurations de bases sont disponibles (mais peuvent être améliorées par options, notamment si vous avez besoin de davantage de stockage) :

Configuration i7 Configuration i9 Processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec 12 Mo de cache N3 partagé Intel Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz) avec 16 Mo de cache N3 partagé Stockage SSD de 512 Go SSD de 1 To Mémoire 16 Go DDR4 à 2 666 MHz 16 Go DDR4 à 2 666 MHz GPU AMD Radeon Pro 5300M (4 Go GDDR6) AMD Radeon Pro 5500M (4 Go GDDR6)

Mais la grosse nouveauté qui semble intéresser le plus les futurs acheteurs, ce sont les nouveautés du clavier. Si le MacBook Pro 16″ reprend le principe de la touchbar tactile, Apple a tout de même réintégré une touche echap (ESC) physique. La marque parle en outre du « souci du détail » avec son retour au mécanisme à ciseaux, perfectionné ici.

Pour rappel, le mécanisme à ciseaux était utilisé sur les ordinateurs portables du constructeur avant 2015 et le passage au clavier papillon, avec une course plus courte pour davantage de finesse. Quatre ans plus tard, les critiques sur cette technologie peu durable sont toujours nombreuses.

Plutôt que de tenter de perfectionner ce mécanisme alors présenté comme révolutionnaire, Apple a donc préféré revenir sur un format plus traditionnel, mais avec une course de frappe réduite à seulement 1 mm. Les touches fléchées reviennent également à un T inversé très traditionnel, un retour en arrière là aussi bienvenu.

Au final, le MacBook pro 16 pouces mesure 35,79 x 24,59 x 1,62 cm pour un poids total de 2 kg.

Une énorme batterie

Outre cela, Apple a également intégré une nouvelle batterie Li-po de 100 Wh. C’est la plus grosse batterie autorisée en cabine par les compagnies aériennes. Le MacBook Pro 16 pouces tient par conséquent jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil ou de lecture vidéo selon les dires du constructeur.

Pour la recharge, le MacBook Pro 16″ dispose de quatre ports USB-C (Thunderbolt 3). Un port casque est également de la partie.

On notera que malgré son positionnement très haut de gamme, le MacBook Pro 16″ reste limité au WiFi 5 et ne s’ajoute donc pas à la liste des appareils compatibles WiFi 6.

Prix et disponibilité

Le MacBook Pro 16″ est d’ores et déjà disponible sur le site d’Apple. Comptez 2699 euros pour la configuration i7 et 3199 euros pour la configuration i9. La plus grosse configuration vous coûtera quant à elle 7139 euros.