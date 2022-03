Le nouvel iPhone SE compatible 5G est en précommande et déjà moins cher

Ça y est, la troisième génération de l'iPhone SE a été dévoilée. Elle ne change pas fondamentalement la formule de base, mais rajoute tout de même plus de puissance et une compatibilité avec le réseau 5G. Et aujourd'hui, il est déjà possible de précommander le nouveau smartphone abordable d'Apple.

Lors de la première keynote de l’année 2022 qui s’est tenue le mardi 8 mars, Apple en a profité pour présenter de nombreux produits, en passant par une nouvelle version de l’iPad Air embarquant le processeur M1 ou encore le surpuissant Mac Studio équipé de la nouvelle puce M1 Ultra. Un smartphone était aussi de la partie, il s’agit du nouvel iPhone SE compatible 5G, et il est dès maintenant disponible en précommande.

Où précommander l’iPhone SE 5G 2022 ?

L’iPhone SE 5G 2022 est proposé au prix de vente conseillé de 529 euros pour la version avec 64 Go de stockage. Comptez ensuite 589 euros pour 128 Go et 629 euros pour 256 Go. On remarque donc que c’est 40 euros de plus que le prix de l’iPhone SE 2020 à son lancement.

D’ailleurs, il est déjà moins cher chez RED by SFR : 499 euros au lieu de 529 euros.

Tout savoir sur l’iPhone SE 5G 2022

Ce qui saute tout de suite aux yeux avec cet iPhone SE de troisième génération, c’est qu’il reprend trait pour trait le design de son prédécesseur, le SE 2020. Nous avons donc encore une fois droit au châssis tiré de l’iPhone 8, lequel propose de grosses bordures en haut et en bas, notamment pour conserver le bouton Home équipé de Touch ID afin de déverrouiller le téléphone. Évidemment, le format reste très compact avec un écran LCD XDR proposant une diagonale de seulement 4,7 pouces, une définition de 1 334 x 750 pixels et un taux de rafraichissement à 60 Hz. Il promet d’ailleurs d’être plus solide que l’ancien modèle, car protégé par du Ceramic Shield, que ce soit à l’avant et à l’arrière, sans oublier la certification IP67.

Le principal changement du smartphone abordable d’Apple en 2022, c’est l’intégration de la puce A15 Bionic que l’on retrouve aussi dans les iPhone 13 et 13 Pro. La puissance est donc très élevée, estimée à près de 1,8 fois plus que l’iPhone 8 pour le CPU, 2,2 fois plus que le GPU, de l’iPhone 8 toujours, et 26 fois plus en matière de calculs basés sur le machine learning. Outre les performances améliorées, l’iPhone SE de 2022 profite également de quelques nouveautés comme LiveText ou encore Siri directement dans l’appareil. Et évidemment, la compatibilité avec le réseau 5G est de la partie cette fois-ci.

Ce n’est pas tout, puisque la charge rapide du SE 3e gen est plus efficace qu’avant, où la firme de Cupertino annonce que seulement 30 minutes suffisent pour récupérer 50 % de batterie avec un chargeur de 20 W, ce dernier n’étant par contre pas inclus dans la boîte du téléphone. En ce qui concerne l’autonomie, Apple propose quelques chiffres : 15 heures de lecture vidéo, 10 heures de lecture vidéo streaming et 50 heure de lecture audio.

Pour finir avec la partie photo, l’iPhone SE 5G 2022 conserve le mono capteur 12 mégapixels, mais ce n’est pas pour autant que la qualité des clichés n’est pas en hausse. En effet, il profite de presque toutes les fonctionnalités logicielles présentes sur les iPhone 13, comme le Deep Fusion, le Smart HDR 4, la qualité vidéo relevée grâce à son IPS, la possibilité d’appliquer des styles photographiques ou encore un mode portrait. Notez enfin que le téléphone sera disponible dès la sortie de la boîte avec iOS 15 et devrait être mis à jour pour de longues années, comme c’est souvent le cas chez Apple.

Quel iPhone choisir ?

Afin de savoir quel smartphone d’Apple est fait pour vous, en fonction de votre budget et de vos besoins, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2022.

