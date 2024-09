Les raisons qui poussent à acheter un nouvel iPhone sont bien plus banales que vous ne le croyez

Quelques jours avant l’annonce des iPhone 16, un sondage s’est intéressé aux raisons qui poussent le grand public à acheter un nouvel iPhone. Malheureusement pour Apple, ces dernières sont bêtement pratico-pratiques.

L’iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Apple joue gros cette année. Sa conférence de rentrée prévue pour le 9 septembre prochain sera l’occasion de dévoiler ses iPhone 16 bourrés à l’IA, que la firme espère vendre par palettes. Mais si ces iPhone sont un succès, ce ne sera probablement pas vraiment grâce à Apple Intelligence.

Comme l’a remarqué TechRadar, un nouveau sondage détaillant les raisons qui poussent les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone à changer de mobile vient de sortir. Mené par le bureau d’analyse CIRP (pour Consumer Intelligence Research Partners), ce dernier dresse un portrait très terre à terre des préoccupations de la clientèle Apple.

Des achats plus contraints que souhaités

Pour 44 % des sondés, l’achat d’un nouvel iPhone se justifie par le fait que leur ancien téléphone était tout bonnement « obsolète ». La deuxième raison la plus citée (à 29 %) est le fait que le téléphone utilisé jusque là a été « perdu, cassé ou volé ». Presque trois quarts des achats d’iPhone sont donc contraints et non pas voulus, même si les termes « obsolètes » ou « cassés » peuvent laisser une marge d’interprétation conséquente.

Les « nouvelles fonctionnalités » sont citées comme premier critère d’achat par seulement 18 % des votants et votantes. Viennent ensuite les primes proposées par les opérateurs (6 %), le passage à un réseau de meilleure qualité (2 %) et l’envie de faire comme la famille et les amis (1 %).

Source : CIRP – Apple Reports

Apple Intelligence ou pas donc, si ruée vers les iPhone 16 il y a, cela aura plus à voir avec des besoins pratiques qu’avec une envie de découvrir les nouveautés concoctées par Apple. Ce constat n’est pas exactement une surprise puisque, malgré tous les efforts faits par la pomme pour révolutionner son mobile, la grande majorité des téléphones sur le marché se valent maintenant d’une année sur l’autre. La période des grands bonds technologiques du début des années 2010 est bel et bien derrière nous.

Qu’est-ce que l’obsolescence au fond ?

Il est intéressant de voir aussi qu’une large majorité de ces achats pourraient être techniquement évités. La notion « d’obsolescence » recouvre plusieurs réalités différentes, de l’obsolescence logicielle à la matérielle en passant par le marketing, mais aucune n’est indépassable.

Pour aller plus loin

Réparation de produits : la méthode d’Apple déplaît à la France

Le suivi logiciel d’Apple fait par exemple partie des meilleurs de l’industrie, mais il est toujours possible de progresser. De la même manière, concevoir des téléphones plus faciles et ludiques à réparer pourrait répondre à la fois aux problématiques d’obsolescence matérielle et de casses du mobile. Pour le dire autrement, les téléphones en eux-mêmes n’ont pas de date de péremption, ce sont des choix techniques et logistiques qui poussent au renouvellement. La légitimité de ces derniers peut toujours être remise en question.