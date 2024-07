Apple mise sur l’intelligence artificielle pour vendre plein d’iPhone 16

Après un succès timide de l'iPhone 15, Apple se prépare à la suite et l'arrivée de l'intelligence artificielle sur l'ensemble de sa gamme. L'entreprise s'attend à une forte demande et s'y prépare en augmentant le volume de commande de ses nouvelles puces.

Avec l’arrivée d’Apple Intelligence, la firme de Cupertino s’attend à voir ses ventes décoller. Selon le site chinois CTEE, Apple aurait demandé au fabricant de puces TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) de préparer entre 90 et 100 millions de puces pour ses iPhone 16.

L’IA au service des ventes

Présenté lors de la WWDC 2024, Apple Intelligence, l’intelligence artificielle d’Apple n’en finit plus de faire parler. Bien que ses dirigeants aient indiqué que l’absence de cette fonctionnalité sur d’anciens modèles était en partie due à des contraintes matérielles, on peut légitimement se demander s’il n’existe pas un argument économique. On apprend via CTEE que les chiffres de commande habituels pour les puces d’Apple se situent entre 80 et 90 millions, tandis que l’on passe ici à un volume de commande oscillant entre 90 et 100 millions.

Aujourd’hui, Apple Intelligence ne sera disponible que sur les deux modèles Pro de l’iPhone 15 disposant d’une puce A17 Pro alors que le modèle de base et le Plus ont reçu la puce A16 de la précédente gamme. Avec l’iPhone 16, tous les modèles de la gamme devraient être alimentés par une puce A18 basée sur la conception des puces A17 Pro. Si l’ensemble sera compatible avec Apple Intelligence, on devrait tout de même trouver des différences entre les versions classiques, Plus, Pro et Pro Max. Elles profiteraient également du nouveau processus de gravure N3E de TSMC. Ce système de gravure à 3 nm améliore l’efficacité énergétique et les performances des puces.

Associé à ses changements de puces, on retrouverait une amélioration du côté de la RAM. Facteur bloquant pour les précédents modèles, c’est ce qui permettra aux iPhone de répondre rapidement aux requêtes formulées à l’intelligence artificielle. À noter que certaines fonctions d’Apple Intelligence tourneront localement sans passer par un système de cloud.

L’intelligence artificielle pourrait donc être au centre de la stratégie d’Apple pour stimuler ses ventes et assurer sa pérennité. Si Apple reste fidèle à ses habitudes, l’iPhone 16 devrait être dévoilé en septembre 2024.