Toyota accélère sur la voiture électrique avec 15 modèles, mais freine une nouvelle fois ses objectifs mondiaux

Cette fois, c’est la bonne : Toyota croit enfin à la voiture électrique. Avec une salve de nouveautés et une production mondiale, le géant japonais annonce la couleur… mais revoit une nouvelle fois à la baisse ses objectifs. Pour plus de réalisme ?

Toyota Land Cruiser SE

Toyota et la voiture électrique, ça n’a pas tout le temps été une histoire d’amour. Attaché à sa philosophie « multi-énergies », le numéro 1 mondial a longtemps privilégié l’hybride et l’hydrogène au détriment du 100 % électrique.

Pour aller plus loin

« Il n’y a pas de date de fin pour le moteur thermique » : pourquoi Toyota ne pense pas être en retard sur la voiture électrique

Cela semble avoir changé, si on en croit le Nikkei : d’ici 2027, Toyota (et sa marque premium Lexus) veut proposer 15 voitures électriques dans sa gamme, avec des usines au quatre coins du globe. Et d’en profiter pour revoir une nouvelle fois à la baisse ses objectifs.

Une offensive mondiale

À vrai dire, la stratégie de Toyota a déjà commencé avec la présentation de cinq nouvelles voitures électriques en mars dernier : l’Urban Cruiser et le C-HR+ en nouveauté, sans oublier le concept-car de voiture sans permis et les améliorations apportées au bZ4X ou au Lexus RZ.

Pour aller plus loin

On est montés à bord du Toyota C-HR+, le best-seller hybride passe enfin à l’électrique mais chamboule totalement la recette

Toyota veut cependant aller plus loin en étendant davantage sa gamme… et ses lieux de production. Le Nikkei annonce un grand SUV assemblé aux États-Unis (sûrement la version de série du concept Land Cruiser SE) en 2026, tandis que l’Argentine et la Thaïlande se partageront la fabrication d’une version électrique du mythique pick-up Hilux fin 2025. L’Urban Cruiser, lui, sera made in India.

Le Toyota bZ3X, réservé à la Chine

Au Japon, un SUV 5 places sortira des chaînes en février 2026, sans oublier une Lexus électrique « de nouvelle génération » prévue pour 2027. La stratégie pour la Chine vise l’entrée de gamme, grâce à la coentreprise avec GAC.

Notons l’absence de mention d’une usine en Europe, malgré les rumeurs. Les projets de batterie solide, sur laquelle Toyota fonde de grands espoirs, ne sont pas non plus mentionnés – rappelons que la construction de l’usine en charge a été « repoussée », sans nouvelle échéance.

Des objectifs revus à la baisse

Avec ce plan produit complet, Toyota annonce vouloir produire 800 000 voitures électriques par an en 2026, puis 1 million l’année suivante.

Lexus LF-ZC

Voilà une belle augmentation par rapport aux 140 000 Toyota et Lexus électriques vendus dans le monde en 2024, mais cela marque une nouvelle baisse des objectifs : le géant japonais comptait initialement produire 1 500 000 voitures électriques en 2026, avant de communiquer sur 1 000 000 fin 2024. Il faudra donc attendre une année supplémentaire pour atteindre ce cap.

Des objectifs, il faut bien l’avouer, assez peu réalistes : Toyota semble donc revenir à la raison, tout en conservant cette volonté de forte hausse de la production. Rappelons tout de même que certaines marques vendent déjà bien plus que cet objectif : en 2024, BYD et Tesla ont chacun vendu plus de 1,7 million de voitures électriques, et le groupe Volkswagen en a écoulé 740 000.