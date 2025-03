Si Toyota devait produire des batteries pour ses voitures électriques au sein de sa nouvelle usine d’ici à 2028, ce projet semble être tombé à l’eau. Le constructeur japonais a en effet décidé de repousser la construction de ce site, faute de demande suffisante.

Le marché automobile mondial est en pleine mutation, et cela ne se fait pas sans difficultés. D’un côté, la voiture électrique se développe à vitesse grand V, tant en termes de ventes que d’innovations. Et d’un autre, les immatriculations de véhicules neufs sont en baisse, et ce quelle que soit la motorisation.

Un projet reporté

Et tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Si certains ont pris une avance considérable, comme BYD qui est en passe de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique, d’autres sont à la traine. C’est par exemple le cas des marques japonaises, dont Toyota.

Et pour cause, l’entreprise n’avait jusqu’à présent jamais réellement cru à cette motorisation. Cela est cependant en train de changer sous l’impulsion de son nouveau patron, Koji Sato. Ce dernier veut désormais développer la gamme de voitures électriques.

Il souhaite également produire sa propre batterie solide, offrant plus de 1 200 kilomètres d’autonomie. Mais tout n’est pas rose pour le constructeur nippon, qui doit faire face à une baisse de la demande en voitures électriques dans le monde. Car ce nouvel accumulateur devait initialement voir le jour en 2028. Il était prévu qu’il soit produit au Japon, au sein de la nouvelle usine de la marque située à Fukuoka. Mais il y a un mais…

Toyota Land Cruiser Se

Le site japonais The Asahi Shimbun explique que la construction de ce site de production sera finalement repoussée. Pour mémoire, elle devait initialement démarrer dans le courant de l’année 2025. Mais la trop faible demande en voitures électriques dans le monde a contraint le constructeur à changer d’avis. C’est son PDG en personne qui se rendra à Fukuoka afin d’informer les responsables du gouvernement préfectoral de sa décision. Et cela alors que ce dernier avait donné son feu vert en septembre 2024 pour la production de cette batterie solide.

Cependant, la chute des ventes d’autos zéro-émission (à l’échappement) n’est pas la seule raison expliquant le report de la construction de l’usine. Une source interne anonyme précise que d’autres éléments ont conduit à cette décision. Parmi eux, la hausse du coût des matériaux ainsi que de la main d’œuvre. Si les ventes ne suivent pas, il sera difficile pour Toyota de pouvoir rentabiliser cet investissement massif, dont le montant n’a pas été divulgué.

Un retard à prévoir

Pour rappel, il était initialement prévu que l’usine de Fukuoka commence à produire la nouvelle batterie solide à partir de 2028. Cette dernière est particulièrement prometteuse, car elle devrait permettre d’offrir une autonomie maximale dépassant la barre des 1 000 kilomètres selon le cycle WLTP. De plus, elle contribuerait à réduire les coûts de production d’environ 20 %. Ce qui se répercuterait logiquement dans le prix final payé par les clients de la marque. Cependant, cela ne se ferait pas du jour au lendemain.

Nous avions précédemment expliqué que la production devait d’abord démarrer assez lentement. Dans un premier temps, il y aurait seulement assez de batteries pour équiper « plus d’une dizaine de milliers de véhicules ». Il aurait plutôt fallu attendre 2030 pour une production en très grande série, permettant de faire rouler plusieurs millions de voitures électriques.

Mais cette date sera donc finalement reportée, alors que Toyota n’a pas communiqué sur une échéance précise. Cependant, il ne faudra pas trop traîner non plus.

Car la firme nippone prévoit de lancer pas moins de 3,5 millions d’autos électriques dans le monde d’ici à 2030. À moins que cet objectif n’ait aussi été revu à la baisse en raison de la chute de la demande. En parallèle, la filiale haut de gamme de Toyota, Lexus, va reporter le lancement de sa berline électrique initialement prévue pour 2026. Le constructeur affirme avoir besoin de plus de temps pour garantir la qualité de ses nouvelles technologies et peaufiner leur développement.