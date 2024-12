Honda-Nissan : le fabricant de l’iPhone veut aussi sa part du gâteau de la voiture électrique

Honda et Nissan, deux rivaux historiques japonais, envisagent de fusionner. Foxconn, le fabricant de l’iPhone pourrait aussi être de la partie. Une alliance qui en dit long sur l’état du marché.

Article actualisé : Bloomberg rapporte dans un nouveau papier que le géant taïwanais Foxconn serait intéressée par être de la partie. L’entreprise qui fabrique notamment l’iPhone serait entrée en contact avec Nissan pour racheter des parts. Une information encore à l’état de rumeur pour le moment, mais qui a du sens.

Foxconn cherche en effet à se faire une place dans le milieu de la voiture électrique, avec déjà des produits prêts à être commercialisés. Mais le géant taïwanais éprouve de nombreuses difficultés sur le domaine.

Honda et Nissan, deux géants historiques de l’industrie japonaise, s’apprêtent à entamer des négociations en vue d’une possible fusion. Cette nouvelle, révélée par le journal Nikkei, marquerait un tournant considérable dans l’histoire de l’automobile japonaise et mondiale.

Pourquoi une telle décision ? La réponse tient en grande partie à l’évolution fulgurante du marché automobile. Les chiffres sont probants : en 2023, 18 % des voitures vendues dans le monde étaient électriques, soit 14 millions d’unités. Plus frappant encore, 95 % de ces véhicules ont été produits en Chine, en Europe et aux États-Unis, laissant le Japon loin derrière.

Une fusion pour survivre à la tempête électrique

Cette alliance potentielle ne se limite pas à Honda et Nissan. Selon les sources du Nikkei, Mitsubishi Motors pourrait également rejoindre ce nouveau géant de l’automobile. Une consolidation qui témoigne de l’urgence de la situation pour les constructeurs japonais, jadis leaders incontestés de l’innovation automobile.

Le protocole d’accord, première étape de ce rapprochement historique, devrait être signé prochainement. L’objectif ? Créer une société holding commune qui permettrait de mutualiser les ressources et les technologies, particulièrement dans le domaine crucial des véhicules électriques.

Cette potentielle fusion soulève naturellement des questions sur l’avenir de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Mais la situation est plus simple qu’elle n’y paraît : depuis la restructuration de l’Alliance en 2023, où Renault a réduit sa participation dans Nissan à 36 % (Nissan détient 14 % de Renault), chaque constructeur dispose d’une autonomie dans ses décisions stratégiques.

L’Alliance continue d’exister, mais sous une forme plus souple qui autorise chaque membre à développer ses propres partenariats stratégiques.

Mais selon Bloomberg, Renault devrait tout de même donner son accord. Selon le média américain, le groupe français serait ouvert à l’ouverture de ces discussions qui pourraient déboucher sur un accord. Mais il faudra attendre la fin des discussions, puisque Renault surveillera bien évidemment ses intérêts.

En retard sur l’électrification

Le retard pris par les constructeurs japonais dans la course à l’électrification est un vrai challenge. Alors que Tesla et BYD investissaient massivement dans cette technologie dès le début des années 2000, Honda et Nissan ont longtemps misé sur les motorisations hybrides, une technologie qu’ils maîtrisaient parfaitement, mais qui montre aujourd’hui ses limites face à l’électrique pur.

Cette fusion représenterait donc une tentative de rattrapage accéléré. En combinant leurs expertises et leurs capacités de recherche et développement, Honda et Nissan espèrent pouvoir rivaliser avec les nouveaux géants du secteur. Mais le défi est de taille : Tesla et les constructeurs chinois ont déjà plusieurs années d’avance, tant en termes de technologie que de capacité de production.

