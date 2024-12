Un nouveau dépôt de bilan dans le vélo électrique, Hertz se débarrasse de ses Tesla et la fusion Nissan-Honda – Récap’ Survoltés

Cette dernière semaine de 2024 fut loin d’être calme dans le domaine de la mobilité électrique. On a appris que l’hécatombe dans le vélo électrique continuait, qu’Hertz ne savait plus quoi faire pour se séparer de ses voitures électriques et que Honda et Nissan comptaient bien fusionner pour mieux résister. C’est l’heure du Récap’ Survoltés.