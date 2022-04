Honda prépare deux sportives électriques, dont la potentielle remplaçante de la NSX

Honda dévoile un tease annonçant la révélation prochaine de deux sportives 100 % électrique. La remplaçante de la NSX pourrait en faire partie.

Depuis quelques années, les modèles sportifs des marques généralistes disparaissent petit à petit, en même temps que les modèles thermiques en général. En cause, une hausse de la fiscalité avec un malus écologique de plus en plus sévère. Mais alors que les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux, l’offre de sportives branchées reste encore malheureusement très anecdotique à l’heure actuelle.

Néanmoins, les marques commencent tout doucement à étoffer leur catalogue, et à proposer des modèles électriques et hautes performances. On pense notamment à la Porsche Taycan Turbo S, à l’Audi RS e-tron GT ou encore à la Tesla Model S Performance. Mais il s’agit là plutôt de berlines très dynamiques, plutôt de vraies sportives à proprement parler. Néanmoins, il se pourrait que quelque chose se prépare du coté du Japon…

Deux sportives à venir

On le sait, Honda a de très grandes ambitions en termes d’électrification, alors que la marque prévoit d’introduire 30 modèles branchés d’ici à 2030. Parmi elles, des modèles grand public, bien évidemment, mais il semblerait que le programme prévoit aussi le lancement de quelques autos plus sportives. C’est en tout cas ce que laisse penser le tease publié par le constructeur, montrant deux autos encore cachées sous une bâche.

Selon les premiers bruits de couloir, celle de gauche serait ni plus ni moins que la remplaçante de la NSX, dont la production s’est arrêtée il y a peu. Mais pour l’heure, aucune information technique n’a encore été dévoilée à son sujet. En revanche, la voiture de gauche semble quant à elle totalement inédite, alors que la firme n’a donné aucune indication, hormis que les deux seraient vendues dans le monde entier.

De grandes ambitions

Bien sûr, la firme japonaise ne se contentera pas de ces deux sportives, mais prévoit de lancer toute une ribambelle de voitures électriques dans les prochaines années. Si l’on en sait encore peu sur son programme spécifique à l’Europe, Honda a néanmoins fait quelques annonces concernant le marché américain, qui accueillera une nouvelle Prologue, ainsi qu’un SUV badgé Acura. Plusieurs petits modèles et SUV seront lancés au Japon.

En France, le constructeur ne propose actuellement que la Honda e dans sa gamme zéro-émission. La citadine électrique se décline en deux versions, développant 136 et 154 chevaux, et équipées d’une batterie de 35,5 kWh lui permettant de parcourir entre 210 et 222 kilomètres.

