Ford améliore largement sa Mustang Mach-E électrique avec toutes ces nouveautés : autonomie, recharge rapide, etc.

Quatre ans après son lancement, la Ford Mustang Mach-E électrique passe par la case restylage. La voiture électrique s'offre notamment une autonomie en hausse. La charge devient également plus rapide, de même que l'accélération, tandis qu'une nouvelle version vient enrichir la gamme.

Si Ford ne possède pas encore un catalogue très étoffé de voitures zéro-émission (à l’échappement), il travaille à l’enrichir au cours des prochaines années, avec notamment le très attendu Puma électrique.

Une nouvelle version dans la gamme

Ce n’est évidemment pas tout, car le constructeur américain prépare également la commercialisation de son Explorer, que nous avions eu la chance de découvrir en avant-première. Son arrivée avait été retardée en raison d’une norme sur les batteries, ainsi qu’à cause des difficultés de son partenaire Volkswagen. Mais les choses semblent enfin être rentrées dans l’ordre. En attendant, Ford peut compter sur sa Mustang Mach-E.

Le SUV électrique fut lancée dans le courant de l’année 2020, et fut le premier modèle électrique de la firme avec le F-150 Lightning. Et après quatre ans de commercialisation, il est enfin temps pour lui de passer par la case restylage. Dans son communiqué, Ford dévoile quelques précieuses informations à son sujet, alors que ce dernier ne fait étonnement pas évoluer son design. En revanche, on note l’arrivée d’une nouvelle version, baptisée Rally.

Si son arrivée en Europe n’a pas encore été confirmée, cette déclinaison se montre assez prometteuse. Elle se distingue surtout du reste de la gamme sur le plan esthétique, avec son étonnante livrée jaune agrémentée de bandes noires. Sans parler des jantes de 19 pouces inspirées de l’univers du rallye, chaussées de pneus Michelin CrossClimate2. À noter que cette variante est réhaussée de 20 millimètres par rapport au Mach-E GT.

Mais ce n’est pas tout, car Ford propose également une autre déclinaison baptisée Bold & Bronze. Cette dernière arbore une carrosserie vert clair, associée à des éléments couleur bronze. Parmi eux, les jantes de 20 pouces en aluminium, les badges Mach-E 4X et les logos GT à l’arrière. Là encore, il faudra patienter avant de savoir si cette version sera vendue chez nous un peu plus tard.

Une autonomie améliorée, mais pas que

Outre les quelques évolutions apportées à la gamme, le SUV électrique, qui chasse sur les terres de la Tesla Model Y, de la BYD Seal U ou encore du nouveau Porsche Macan électrique, profite surtout d’améliorations techniques. Il s’offre notamment une autonomie en hausse de 16 à 32 kilomètres selon la version. La déclinaison classique dotée de la batterie de 72 kWh peut ainsi parcourir jusqu’à 402 kilomètres en une seule charge. La variante avec le pack de 99,8 kWh peut quant à lui rouler pas moins de 514 kilomètres.

À noter que ces chiffres s’entendent selon le cycle américain EPA, plus strict que notre WLTP européen. En d’autres termes, l’autonomie en Europe sera plus élevée, mais nous ne connaissons pas encore les chiffres officiels.

La recharge devient également plus rapide, puisque seulement 36 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 % pour la grande batterie. Une durée qui passe à 32 minutes pour la version standard. Un temps plus rapide de respectivement 8,8 et 5,7 minutes. L’accélération a aussi été améliorée, puisque seulement 3,3 secondes sont nécessaires pour faire le 0 à 100 km/h pour la version Performance, qui gagne aussi 135 Nm de couple.

Une évolution qui concerne par ailleurs l’intégralité de la gamme. Le SUV électrique profite également de nouveaux sièges Performance, d’une suspension pilotée MagneRide ainsi que de freins avant fournis par Brembo. À bord, le système d’info-divertissement évolue également subtilement, gagnant en praticité. Enfin, il se dit également que la conduite autonome a été améliorée et est livrée de série sur toutes les versions aux États-Unis.

Il faut alors compter 39 995 dollars pour la version Select d’entrée de gamme, soit l’équivalent de 37 226 euros. La variante Rally démarre quant à elle à partir de 59 995 dollars, ce qui correspond à 55 841 euros. Reste désormais à savoir quand débuteront les livraisons en Europe et quels seront ses prix.