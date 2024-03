Le Ford Explorer électrique arrive en France : moins cher qu’un Tesla Model Y avec plus d’autonomie

Ford dévoile la gamme, les équipements, et surtout les prix de sa toute nouvelle voiture électrique, l'Explorer. Et après des mois de retard, il faut avouer que le constructeur frappe un grand coup. Au programme, pour la France : moins cher qu'un Tesla Model Y... avec plus d'autonomie !

Ça y est, il arrive. Enfin ! Déjà un an presque jour pour jour depuis la présentation officielle du Ford Explorer. Un SUV électrique que nous avions pu approcher pour vous le présenter en détail qui a depuis subi un gros retard d’au moins six mois, en raison (officiellement) de changement de normes sur l’électrique en Europe. Ce que certains médias comme Numerama avaient interprété comme la possibilité de se passer de la plateforme MEB de Volkswagen, ou du moins de sa batterie.

Toujours est-il que le Ford Explorer est à nos portes, et les commandes débutent officiellement… aujourd’hui mardi 26 mars 2024 pour la France. L’occasion de découvrir en détail la gamme proposée, les différentes versions, les équipements, mais aussi et surtout les prix ! Et vous allez voir que ce Ford Explorer a des arguments solides pour faire peur aux stars du marché. Y compris face au Tesla Model Y !

Gamme simplifiée avec…

Ça fait déjà un petit bout de temps que les constructeurs ont compris qu’il ne servait à rien de perdre le client dans une jungle de versions et d’options, sauf à le faire fuir. Et Ford n’y échappe pas avec une gamme du nouveau Ford Explorer relativement simple.

… deux finitions

C’est ainsi que le Ford Explorer n’est décliné qu’en deux finitions. Et pas de noms alambiqués pour les désigner puisque d’un côté il y a l’Explorer, et de l’autre, l’Explorer option Pack Premium. Pourquoi ? Car c’est une option. Et que les options peuvent dépasser le prix plafond de 47 000 euros du bonus 2024 et toujours en bénéficier !

Pour ce qui est de l’Explorer « tout court », les principaux équipements sont : les sièges avant Sport avec sellerie mixte, les jantes alliage de 19 pouces, l’écran tactile coulissant de 14,6 pouces, le casier secret qui permet de ranger des objets dans un emplacement sécurisé, le siège conducteur à réglage électrique à mémoire et avec fonction massage, les sièges avant et le volant chauffants, la connectivité illimitée (navigation, mises à jour OTA, assistant vocal, Apple CarPlay et Android Auto sans fil), le régulateur de vitesse adaptatif…

En optant pour l’Explorer option Pack Premium, vous ajouterez dans votre véhicule les jantes alliage de 20 pouces, le hayon mains-libres, les phares Matrix LED, les inserts décoratifs Premium, l’éclairage d’ambiance, le système audio B&O avec 10 haut-parleurs et 480 watts (contre 7 hp et 100 watts)…

Du côté des aides à la conduite, on trouve de série sur le Ford Explorer (peu importe la finition) la caméra de recul, l’aide au maintien dans la voie, l’aide au stationnement avant et arrière, la reconnaissance des panneaux de circulation, le régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse intelligent, le capteur d’angle mort, le système de prévention de collision piéton/cycliste…

… un pack et 7 options

Du côté des équipements en plus, il n’y a le choix que d’un seul pack supplémentaire baptisé « Aides à la conduite » et qui peut donc ajouter l’Active Park Assist 2.0, la caméra 360°, l’aide au maintien et au changement de voie automatisé ou encore l’affichage tête-haute (HUD). Et le hayon électrique mais que sur l’Explorer « tout court ».

Côté options aussi, le client en fera vite le tour, et c’est tant mieux. Au choix, les sièges ergonomiques AGR (siège conducteur réglable en 12 directions électriques et 6 manuelles), la pompe à chaleur à 1150 euros (permet de mieux réchauffer l’habitacle sans trop faire baisser l’autonomie), les jantes de 21 pouces, l’attelage rétractable, les pneus toutes saisons, le pré-équipement grille de séparation et le toit panoramique (uniquement sur Explorer pack Premium, 1000 euros).

… trois moteurs

Enfin le Ford Explorer est proposé en trois niveaux de puissance : 170 ch, 286 ch et 340 ch. Seule la version la plus puissante est disponible en quatre roues motrices.

Ford Explorer Standard Range RWD Extended Range RWD Extended Range AWD Puissance (kW) 125 210 250 Puissance (ch) 170 285 340 Couple (Nm) 310 545 545 Vitesse maxi (km/h) 160 180 180 0 à 100 km/h (sec) - 6,4 5,3

L’autonomie du Ford Explorer

Grâce à ses batteries NMC, le Ford Explorer 100 % électrique annonce des autonomies alléchantes. En tout cas pour les versions Extended Range avec ses battereus de 77 et 78 kWh nets (82 et 84 kWh bruts). Pour la Standard Range et sa batterie de 52 kWh nets (55 kWh bruts), il faudra attendre un peu avant de savoir exactement combien d’autonomie elle propose.

En attendant, avec 602 kilomètres d’autonomie, l’Explorer Extended Range RWD, à deux roues motrices, se positionne parmi les leaders, un peu en dessous du Renault Scénic et ses 625 km d’autonomie (87 kWh), mais au-dessus d’un Volvo EX30 (64 kWh) pourtant avec 573 km, ou d’un Skoda Enyaq (77 kWh) avec 563 km. Le Tesla Model Y atteint quant à lui 565 km en Grande Autonomie avec une batterie d’environ 80 kWh.

Attention toutefois, car si vous optez pour la version Explorer pack Premium, sans doute en raison d’un poids plus élevé, l’autonomie passe à 572 km. Sûrement à cause du poids et de la taille des jantes.

Ford Explorer Standard Range RWD Extended Range RWD Extended Range AWD Capacité batterie brute 55 kWh 82 kWh 84 kWh Capacité batterie nette 52 kWh 77 kWh 78 kWh Autonomie mixte 410 km* 602 km 566 km Autonomie en ville 530 km* 787 km 728 km Puissance de charge AC 11 kW 11 kW 11 KW Puissance de charge DC 120 kW* 135 kW 185 kW Temps de charge 10-80% (DC) 30 minutes* 28 minutes 26 minutes Prix 43 900 € 46 900 € 53 900 €

* données estimées par nos soins

Pour la recharge de 10 à 80 %, il faudra compter 26 minutes pour la batterie de 78 kWh contre 28 minute pour celle de 77 kWh, avec des puissances maximales respectives de 135 et 185 kW. Pour la batterie de 52 kWh, Ford n’a pas encore communiqué de chiffres.

Moins cher que le Model Y

Alors que le Tesla Model Y a augmenté ses prix il y a quelques jours, Ford se frotte les mains puisque de fait son Explorer passe tout juste sous les prix de la voiture la plus vendue en 2023. Comptez en effet 43 900 euros pour vous offrir le Standard Range de 170 chevaux (batterie 52 kWh, autonomie estimée à 410 km). C’est 1 090 euros de moins que le Model Y Propulsion, bien plus puissant, autour de 300 ch, et avec une autonomie de 455 km.

Juste au-dessus, vous avez le Ford Explorer Extended Range. Il est proposé au choix en propulsion (batterie de 77 kWh net, 602 km d’autonomie, 285 ch) ou en quatre roues motrices (78 kWh net, 566 km, 340 ch). Pour le premier des deux, comptez 3 000 euros de plus que le Standard, soit 46 900 euros. Quant à la version la plus puissante, il faut comptez 53 900 euros.

Le Tesla Model Y dans ses versions Grande Autonomie et Performance est systématiquement en quatre roues motrices et surtout bien plus puissant que cet Explorer. Côté autonomie, le premier des deux avec ses jantes de 19 pouces propose 565 km. Soit un petit kilomètre de moins que l’Explorer à quatre roues motrices aussi. Quant à la version la plus puissante, son autonomie est bien moindre avec 514 km. Et surtout l’Américain est plus cher : 51 990 et 57 990 euros.

Quatre versions avec bonus (dont la plus grosse autonomie)

Produit en Allemagne dans l’usine de Cologne, ce nouveau Ford Explorer électrique aura aussi droit au bonus en France, soit 4 000 euros à enlever aux prix des versions Standard Range et Extended Range deux roues motrices. À noter d’ailleurs, comme expliqué un peu plus haut qu’il n’y a pas de finition, mais seulement une option Pack Premium. Et que grâce à ça, l’Explorer peut dépasser la limite des 47 000 euros et quand même bénéficier du bonus.

Ce qui fait que les Standard Range et Extended Range RWD avec l’option pack Premium à 3600 euros, bien que coûtant respectivement 47 500 et 50 500 euros, ont droit au rabais de 4000 euros !

À noter que si la prise de commande du Ford Explorer débute ce 26 mars 2024, seules les versions Extended Range sont concernées. Pour la version Standard Range, il faudra patienter jusqu’au 4e trimestre 2024.