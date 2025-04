Les Françaises et les Français regardent 4 h 40 de vidéos par jour en moyenne

Il y a désormais plus de foyers équipés de smartphones que de foyers équipés de télévision en France. Ces derniers servent massivement à regarder de la vidéo et en quantité.

Crédit : Samsung

C’est une victoire symbolique importante pour le smartphone. D’après une étude publiée par l’Arcom (le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique), en 2024, le smartphone est passé devant la télévision en taux d’équipements par foyers. Une preuve de plus que nos ordinateurs de poche sont devenus des objets indispensables de notre quotidien.

Les mobiles sont désormais présents dans 93 % des foyers français, là où les télés ne squattent « que » 89 % des salons hexagonaux. Avec les ordinateurs, ces équipements boostent la consommation vidéo des Français qui s’établit à 4 h 40 par jour en moyenne.

5h21 de vidéos chez les plus jeunes

Si la télévision reste malgré tout l’équipement N° 1 pour la consommation de contenus vidéos, sa domination s’effrite ici aussi. Les plus jeunes (15-24) préfèrent en effet une consommation des contenus vidéos « plus individuelle sur le smartphone », note l’Arcom. L’utilisation en premier lieu de la télé grimpe cependant avec l’âge, puisque 93 % des 65 ans et plus privilégiant ce médium de consommation à tous les autres.

Les deux classes d’âges regardant le plus de vidéos sont à l’opposé du spectre avec les 15-24 consommant 5 heures et 21 minutes de contenus par jour, tandis que les 65 ans et plus y passent un tout petit peu moins de 5 heures. Les usages ne sont par contre pas du tout les mêmes avec une prédominance de la télé en direct chez les plus vieux et des réseaux sociaux chez les jeunes.

Les différents usages en vidéos selon les classes d’âge // Crédit : Arcom

Chose intéressante, même sur les réseaux sociaux, la télé fait sa loi, puisque « près de 50 % des Français regardent des émissions TV sur les plateformes de partage de vidéos ou les réseaux sociaux ». Le reste des contenus se partagent entre vidéos courtes (TikTok/Instagram) et contenus plus longs sur YouTube.

La télé en direct garde sa couronne

Sur la plateforme de Google, les contenus longs commencent d’ailleurs à faire leur trou avec les trois quarts des utilisateurs qui regardent des vidéos de plus de 30 minutes. Malgré tout, les catégories les plus plébiscitées restent les clips musicaux (à 57 %) et les tutoriels de cuisine ou de bricolage (à 54 %). On ne se refait pas.

Les différents contenus consommés sur YouTube // Crédit : Arcom

Cette consommation protéiforme de vidéos est largement aidée par la démocratisation des « Smart TV » et autres box connectés à Internet. Les foyers qui en sont équipés voient leur temps de consultation vidéo grimper à 5 h 40. Mais les usages en SVOD ou autre ne bousculent pas pour autant les habitudes, puisque la télévision « de flux » reste encore en tête des contenus les plus consommés.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.